Fenska bura jučer je pogodovala požarnoj katastrofi. Evo kako stvari stoje za noćas i ima li kiše na vidiku

Katastrofalni požari u Dalmaciji posljednja 24 sata svu su pozornost usmjerili prema vremenskoj prognozi za sljedeće sate i dane. Postupno je jasno da su vremenske prilike pospješile iznimno brzo širenje sinoćnjeg požara na Omiškoj Dinari. Bura u ljetnim mjesecima često, baš kao sinoć, ima fenski učinak što znači da sprječava ili znatno usporava noćno hlađenje zraka te ga jako osuši.

Bura će izlaskom sunca prestala, a vjetar je popodne okrenuo na zapadne smjerove. Prema podacima DHMZ-a, u 15 sati Veli Rat na Dugom otoku ima prosječnu brzinu od 7,2 m/s. Dubrovačka zračna luk bilježi udare do 7 m/s, Zadar i splitski aerodrom 6 m/s itd. U Splitu je u 14 sati vlaga iznosila samo 17 posto, u 15 sati je malo skočila, na 26 posto.

Prognostički modeli upućuju na to da će do 18 sati na moru zapadni vjetrovi još malo pojačati, a navečer će prestati te će vjetar okretati na buru. Iako bura neće biti snažna kao protekle noći i dalje su mogući pojačani, ponegdje i jaki udari.

Bura će prestati u subotu u rano jutro, a sutra popodne će ponovno biti zapadnjaka, ali slabije nego danas. Potom će nastupiti dva dana sa slabim vjetrom.

U odnosu na jučer temperature su u Dalmaciji malo niže, odnosno popustile su velike vrućine. Ploče, Zemunik, Imotski i Knin su najtopliji u 15 sati s 35 stupnjeva. Ipak, temperature su općenito 1 do 5 stupnjeva niže u odnosu na vrijednosti prije točno 24 sata.

Subota donosi pretežno vedro vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama od 30 do 35°C, a vjetar će biti nešto slabiji u odnosu na petak.

Pretežno sunčano uz slab dnevni vjetar uz malo ugodnije noći i najviše dnevne temperature zraka od 29 do 34°C bit će u nedjelju i ponedjeljak.

(Samo) prolazna promjena vremena u prvim satima utorka

Prema aktualnim prognostičkim materijalima, u noći s ponedjeljka na utorak preko našeg područja premještat će se dolina s pripadajućom hladnom frontom. Ona će se znatno više osjetiti na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti zemlje nego u Dalmaciji.

Ipak, i u Dalmaciji će u prvim satima utorka mjestimice biti grmljavinskih pljuskova, ponegdje i izraženijeg grmljavinskog nevremena. Valja naglasiti da će oborine biti izrazito neravnomjerno raspoređene. To znači da će mjestimice pasti preko 15 litara oborine po kvadratnom metru, a mjestimice će se zadržati suho. Zapuhat će umjerena do jaka bura, na fronti su mogući olujni udari. Ipak, bura će danju brzo slabiti, a oborine bi već do jutra mogla prestati uz razvedravanje. Bit će malo svježije.

Čini se da će iza ove fronte biti pretežno sunčano, a nastavit će se vruće vrijeme, ipak, bez vrućina kakve su nas pratile zadnjih dana.