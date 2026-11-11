"Feminizam je iznevjerio moju generaciju": Ispovijest uspješne žene bez muža i djece ponovno izazvala burnu raspravu

Imaju uspješne karijere, visoko obrazovanje, financijsku sigurnost i neovisnost. No, kada se okupe za stolom jednog londonskog restorana, skupina žena u pedesetima razgovara o onome što im, unatoč svim profesionalnim postignućima, nedostaje – ljubavi, partnerstvu i obitelji. Njihova priča ponovno je otvorila jedno od najosjetljivijih pitanja suvremenog društva: je li emancipacija ženama donijela slobodu ili ih je, barem neke, udaljila od života kakav su zapravo željele?

Britanska novinarka i kolumnistica Petronella Wyatt izazvala je veliku pozornost tekstom u kojem je progovorila o vlastitom životu, samoći i razočaranju feminističkim idejama uz koje je odrastala. Njezina kolumna, izvorno objavljena u svibnju 2024. godine, ponovno se proširila društvenim mrežama nakon što ju je aktualizirala Olivia Appleberry.

Wyatt, koja je danas u pedesetima, smatra da je njezina generacija žena odrastala uz poruku da profesionalni uspjeh i samostalnost moraju imati prednost pred brakom i majčinstvom. Iako je ostvarila karijeru, priznaje da joj poslovna postignuća nisu donijela emocionalno ispunjenje kojem se nadala.

Uspješne, obrazovane i usamljene

U svojoj kolumni Wyatt opisuje susrete s prijateljicama koje dijele sličnu životnu priču. Riječ je o obrazovanim, poslovno ostvarenim ženama koje su izgradile neovisne živote, ali se danas suočavaju s osjećajem da su propustile priliku za stvaranje obitelji.

Prema njezinu tumačenju, dio odgovornosti leži u društvenim porukama koje su primale tijekom odrastanja. Tvrdi da se brak u njezinu obrazovnom okruženju nerijetko predstavljao kao zastarjela institucija, a tradicionalne ženske uloge kao prepreka osobnoj slobodi.

Prisjetila se i školskog iskustva u kojem ju je nastavnica ismijala zbog zanimanja za časopis posvećen vjenčanjima. Takvi su događaji, smatra, pridonijeli stvaranju uvjerenja da želja za brakom nije u skladu s idealom moderne, emancipirane žene.

Wyatt pritom ne osporava važnost obrazovanja i financijske neovisnosti, ali dovodi u pitanje ideju da profesionalna ostvarenost može nadomjestiti potrebu za bliskošću.

Je li ženama nametnut pogrešan izbor?

Raspravu je ponovno pokrenula Olivia Appleberry, koja je na društvenim mrežama podržala dio Wyattinih zaključaka.

Appleberry smatra da su generacije žena odrastale uz pojednostavljenu predodžbu prema kojoj neovisnost podrazumijeva život bez oslanjanja na muškarca, dok se brak i majčinstvo prikazuju kao moguća ograničenja osobnih ambicija.

Upravo u tome vidi problem. Prema njezinu mišljenju, žene nisu trebale biti suočene s izborom između uspješne karijere i ispunjenog obiteljskog života.

Postavlja se stoga pitanje koliko su društvena očekivanja, neovisno o tome dolaze li iz tradicionalnih ili progresivnih krugova, utjecala na odluke žena o njihovoj budućnosti.

Jer dok su prethodne generacije često bile izložene pritisku da se udaju i postanu majke, dio suvremenih žena osjeća drukčiju vrstu pritiska – da neovisnost i profesionalni uspjeh moraju dokazivati stavljanjem privatnog života u drugi plan.

No je li feminizam doista kriv?

Wyattini zaključci izazvali su i brojne kritike. Njezine neistomišljenice upozoravaju da se osobno nezadovoljstvo ne može jednostavno pripisati čitavom feminističkom pokretu.

Upravo je borba za ravnopravnost ženama omogućila širi pristup obrazovanju, zapošljavanju, financijskoj samostalnosti i odlučivanju o vlastitom životu.

Iz te perspektive, temelj feminizma nije odbacivanje braka ili majčinstva, nego pravo žene da sama odluči želi li takav život.

Kritičari također upozoravaju da život bez partnera ili djece nije nužno sinonim za usamljenost. Jednako tako, brak i roditeljstvo sami po sebi nisu jamstvo sreće.

Važno je i pitanje koliko su žene u stvarnosti imale mogućnost uskladiti profesionalne ambicije s obiteljskim životom. Nedostatak podrške roditeljima, neravnomjerna raspodjela kućanskih obveza i očekivanja poslodavaca mogu znatno otežati takav izbor.

Rasprava koja nadilazi jednu generaciju

Iako je Wyattina kolumna nastala prije više od dvije godine, njezina ponovna popularnost pokazuje koliko pitanja ljubavi, samoće, majčinstva i karijere i dalje izazivaju snažne reakcije.

Za jedne je njezina ispovijest upozorenje da profesionalni uspjeh ne mora značiti i osobno zadovoljstvo. Za druge je riječ o pogrešnom zaključku koji odgovornost za individualne životne okolnosti prebacuje na pokret zaslužan za širenje ženskih prava.

Možda najvažnije pitanje koje ova rasprava otvara ipak nije jesu li žene trebale izabrati karijeru ili obitelj, nego zašto se taj izbor i danas tako često predstavlja kao neizbježan.

Jer pravo na samostalan život i pravo na želju za obitelji ne bi trebali biti suprotstavljeni ideali. Sloboda izbora podrazumijeva i mogućnost da žena želi oboje, samo jedno ili nijedno – bez potrebe da svoju odluku opravdava drugima.