FBI otkrio tko stoji iza pljačke stoljeća

Američki Savezni istražni ured (FBI) objavio je kasno u subotu da iza velikog hakerskog napada na kriptomjenjačnicu Binance, u kojem je prema navodima istražitelja ukradena digitalna imovina vrijedna čak 6,3 milijarde dolara, stoje hakeri povezani sa Sjevernom Korejom.

Prema FBI-jevim tvrdnjama, za napad je odgovorna skupina TraderTraitor, koja se povezuje sa sjevernokorejskim kibernetičkim operacijama.

Istu je skupinu kao odgovornu za napad ranije označila i tvrtka TRM Labs, specijalizirana za analizu transakcija na blockchainu.

Ako se navedeni razmjeri krađe potvrde, riječ bi mogla biti o najvećoj krađi kriptovaluta dosad.

Milijarde dolara premjestili u samo 20 minuta

Posebno zabrinjava brzina kojom su napadači, prema navodima TRM Labsa, postupali nakon krađe.

Analitičari tvrde da je većina od ukupno 6,3 milijarde dolara ukradene digitalne imovine premještena u roku od samo 20 minuta.

Takva brzina mogla bi upućivati na pokušaj da se sredstva prebace na druge adrese prije nego što ih nadležne institucije i kriptovalutne platforme uspiju zamrznuti.

Premještanje ukradene imovine ujedno otežava praćenje novca i njegov eventualni povrat.

FBI upozorava na pranje ukradenih kriptovaluta

Američki istražitelji navode da su već uočili aktivnosti povezane s pretvaranjem ukradene imovine u druge kriptovalute.

„Primijetili smo kako akteri iz TraderTraitora pretvaraju ukradenu imovinu”, priopćio je FBI, navodeći da se sredstva uglavnom pretvaraju u Ethereum.

Istražitelji očekuju da će napadači nastaviti premještati i razmjenjivati kriptovalute kako bi prikrili njihovo podrijetlo.

„Očekuje se da će se ta imovina dodatno 'oprati' tako što će se konvertirati preko DeFi usluga i servisa za instant zamjenu kriptovaluta dok ih pripremaju za daljnje faze pranja novca”, upozorio je FBI.

Riječ je o postupcima kojima se ukradena digitalna imovina prebacuje između različitih kriptovaluta i platformi, čime se pokušava otežati njezino praćenje.

Binance: Pokrili smo 90 posto ukradenog iznosa

Nakon objave informacija o napadu oglasila se i kriptomjenjačnica Binance.

Tvrtka je u subotu na društvenoj mreži X priopćila da je uspjela pokriti 90 posto vrijednosti ukradene imovine.

Preostalih deset posto, prema objašnjenju Binancea, odnosi se na tokene slabije likvidnosti, odnosno kriptovalute koje nije jednostavno pribaviti u velikim količinama bez utjecaja na tržište.

Zbog toga bi za potpuno pokrivanje preostalog iznosa moglo biti potrebno dodatno vrijeme.

Iz Binancea su pritom poručili da korisnici neće snositi financijski teret napada.

„Binance će preuzeti financijski učinak ukradene imovine, a ne naši korisnici”, objavila je kompanija.

Među ukradenom imovinom Bitcoin, Ethereum i stablecoini

Prema objavljenim informacijama, napadači su se domogli različitih vrsta digitalne imovine.

Među njima se navode Bitcoin i Ethereum, dvije najpoznatije kriptovalute, ali i stablecoini poput Tethera i USD Coina.

Stablecoini su digitalni tokeni čija je vrijednost vezana uz tradicionalne valute, najčešće američki dolar.

Upravo raznolikost ukradene imovine dodatno komplicira postupke praćenja i pokušaje povrata sredstava, osobito ako napadači nastave s njihovom konverzijom.

Jedna od najvećih kibernetičkih krađa u povijesti?

Iznos od 6,3 milijarde dolara, koji navode FBI i analitičari, stavlja ovaj slučaj među najteže prijavljene incidente u povijesti tržišta kriptovaluta.

Slučaj ponovno otvara pitanje sigurnosti velikih kriptovalutnih platformi, ali i mogućnosti da organizirane hakerske skupine u iznimno kratkom vremenu premještaju goleme količine digitalne imovine.

FBI nastavlja pratiti kretanje ukradenih sredstava, dok Binance tvrdi da je poduzeo korake kako bi zaštitio korisnike od financijskih posljedica.