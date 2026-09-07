Fayad otkrio tko ga je nagovorio na dolazak u Hajduk

Khalil Fayad debitirao je za Hajduk na najbolji mogući način. U uvjerljivoj pobjedi protiv Rudeša (4:0) upisao je prve minute u bijelom dresu, a premijeru okrunio sjajnim pogotkom. Francuski veznjak tako je odmah pokazao dio kvalitete zbog koje je ovoga ljeta stigao na Poljud.

Nakon utakmice podijelio je dojmove za HDTV.

– Osjećam se jako dobro, ponosan sam na prvijenac u ovom velikom klubu. Bila je dobra utakmica, zabili smo puno golova i moramo nastaviti ovako. Jako sam sretan – kazao je Fayad.

Zadovoljan je i prvim dojmovima o Splitu i novoj momčadi.

– Sve je dobro, grad je jako dobar, baš kao momčad i stožer. Lijepo su me primili, a atmosfera je dobra kao što sam već rekao. Navijači su nevjerojatni, jako sam sretan.

Važnu ulogu u njegovu dolasku odigrao je Mathieu Acapandié, njegov dobar prijatelj i suigrač iz mlađih uzrasta. Fayad je otkrio da ga je upravo on nagovarao da prihvati Hajdukov poziv.

– Rekao mi je dobre stvari, rekao je da dođem, kako su navijači i grad dobri, kao i atmosfera za rad. Rekao mi je da dođem pa ću sam vidjeti. Jako sam sretan zbog toga.

Acapandié je tako, osim uloge na terenu, preuzeo i onu svojevrsnog ambasadora Hajduka. Ako je suditi prema Fayadovu debiju, njegov je nagovor već donio prve plodove.