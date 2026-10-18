Fayad otkrio što misli o HNL-u i utakmici i koja mu je najdraža pozicija

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0 odnosno golom Acapandieja iz 86. minute.

Utakmicu je prokomentirao veznjak Hajduka Khalil Fayad odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Bila je teška utakmica, sretni smo što smo pobijedili.

Imali ste jako težak tjedan?

Da, tri utakmice u tjedan dana, ali odradili smo posao i moramo ovako nastaviti.

Jeste li zadovoljni svojom igrom?

Da, jako sam sretan. Sada je fokus na idućoj utakmici.

Jeste li sretni svojim izvedbama?

Sigurno, idemo korak po korak, a onda ćemo vidjeti. Bitno je pobjeđivati i da biti što bolji. ,

Odigrali ste više defanzivno danas?

Trener mi je dopustio da se slobodno krećem, spuštao sam se po loptu, volim kada mi je sve pregledno.

Je li Vam draža šestica ili desetka?

Preferiram poziciju osam.

Poruka navijačima?

Jako sam sretan što smo vam dali ove pobjede. Vjerujem da ćemo tako i nastaviti, zaslužili su to.

Slijedi Thun?

Čeka nas teška utakmica. Trebamo se odmoriti pa fokusirati na to.

Što kažete o ligi?

Dobra je ovo liga, nema laganih utakmica. Dobro je igrati protiv čvrstih momčadi.

Što kažete na utakmicu protiv Dinama?

Bila je jako dobra atmosfera, momčad je bila jako dobro posložena.

Je li gotov period prilagodbe?

Sve ide dobro. Momčad me odlično prihvatila. Svi su oni dobri ljudi, hvala im, olakšali su mi.