Fayad otkrio kakva je atmosfera u svlačionici i kakav je osjećaj nakon tri pobjede

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

U drugoj utakmici ligaške faze Bijeli će odmjeriti snage s aktualnim prvakom Švicarske nakon što su u prvom susretu prošlog četvrtka na Poljudu s 2:1 svladali nizozemski Ajax te upisali prva tri boda u natjecanju.

Hajduk u ovu utakmicu ulazni nakon sjajnog tjedna u kojem je upisao tri važne pobjede. Najprije protiv Dinama u derbiju na Poljudu, zatim protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi te je na koncu u nedjelju svladao Varaždin u prvenstvenoj utakmici na Poljudu.

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Engleske. Glavni je sudac Jarred Gillett pomagat će mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac Farai Hallam. VAR je sudac Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio igrač Hajduka Khalil Fayad odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakva je atmosfera u momčadi?

Atmosfera je super, prihvatili su me super, jako se lijepo osjećam ovdje, bit će jako dobra utakmica za nas.

Kako se osjećate nakon što ste pobijedili Dinamo, Ajax i Varaždin?

Jako je lijep osjećaj pobjeđivati, trebamo ići korak po korak u svakoj utakmici, biti ponizni i raditi što moramo.

