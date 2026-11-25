Svijet je poludio za novim nastavkom jedne od najpopularnijih videoigara svih vremena, a ludnica nije zaobišla ni Split.

U jednoj splitskoj trgovini elektroničkom opremom kupce je dočekala nesvakidašnja obavijest. Na velikom žutom papiru, postavljenom na promotivnu kutiju nove igre, stoji kratka i jasna poruka: „GTA 6 rasprodan”, a odmah ispod nje „PS 5 NEMAMO”.

Fotografija iz Splita tako pokazuje kako globalna pomama za novim nastavkom kultne franšize izgleda na lokalnoj razini.

Nakon punih 13 godina čekanja, Grand Theft Auto VI, poznatiji kao GTA 6, stigao je na tržište 19. studenoga 2026. godine i već prvoga dana oborio rekorde industrije zabave.

U samo jednom danu ostvarena prodaja vrijedna gotovo 3,8 milijardi dolara

Prema službenim podacima koje je objavio Rockstar Games, vrijednost maloprodaje igre tijekom prvog dana dosegnula je nevjerojatnih 3,79 milijardi dolara. Još prije službenog izlaska prodano je 32,5 milijuna primjeraka.

Kompanija je lansiranje igre proglasila najvećim komercijalnim debijem u povijesti industrije zabave.

Prema procjenama analitičke kompanije Sensor Tower, koje je objavio Forbes, do kraja prvog vikenda prodano je približno 47,8 milijuna primjeraka igre.

Posebno je zanimljiv podatak o vremenu provedenom pred ekranima. Prema istoj procjeni, oko 37 posto igrača do nedjelje navečer provelo je više od 20 sati igrajući novu igru, dok je njih sedam posto igralo više od 40 sati.

Tko je Lucia, pobogu?

Grand Theft Auto serijal poznat je po otvorenom virtualnom svijetu u kojem igrači imaju velik stupanj slobode kretanja i odlučivanja.

Novi nastavak smješten je u izmišljenu američku saveznu državu Leonidu, inspiriranu Floridom, a središnje mjesto radnje je Vice City, virtualna verzija Miamija.

Glavni protagonisti su Lucia Caminos i Jason Duval, par koji se nakon neuspjelog kriminalnog pothvata nađe u središtu šire kriminalne zavjere.

Igra je dostupna za PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a namijenjena je odrasloj publici zbog eksplicitnog sadržaja, nasilja i seksualnih motiva.

GTA 6 nije samo nastavak uspješne videoigre, nego i svojevrstan generacijski fenomen. Mnogi današnji tridesetogodišnjaci i četrdesetogodišnjaci odrasli su uz naslove poput GTA Vice Cityja i GTA San Andreasa.

No dok milijuni ljudi diljem svijeta sate provode u virtualnom svijetu, nameće se i jedno sasvim drugačije pitanje: postoji li povezanost između igranja videoigara i seksualnog života odraslih muškaraca?

Znanstvenici su se tim pitanjem bavili još godinama prije izlaska GTA 6.

Znanstvenici istražili seksualni život muškaraca koji igraju videoigre

U međunarodnom znanstvenom časopisu The Journal of Sexual Medicine 2017. godine objavljeno je istraživanje pod naslovom „Relationship Between Use of Videogames and Sexual Health in Adult Males”, odnosno „Povezanost igranja videoigara i seksualnog zdravlja odraslih muškaraca”.

Iza istraživanja stoji skupina znanstvenika povezanih sa sveučilištima Sapienza i Tor Vergata u Rimu te Sveučilištem u Birminghamu.

Upitnike je ispunilo 599 muškaraca u dobi od 18 do 50 godina, a u konačnu analizu uključeno je njih 396.

Istraživači su formirali dvije skupine: 287 muškaraca koji su videoigre igrali prosječno više od jednog sata dnevno te 109 ostalih ispitanika.

Koristeći standardizirane medicinske upitnike, znanstvenici su analizirali različite aspekte seksualnog zdravlja, uključujući seksualnu želju, erektilnu funkciju, orgazam i probleme s preranom ejakulacijom.

Rezultati su pokazali zanimljivu povezanost.

Muškarci koji igraju videoigre iskazivali su manju seksualnu želju

Kod muškaraca koji su videoigre igrali prosječno više od sat vremena dnevno zabilježeni su statistički značajno niži rezultati u području seksualne želje.

Istodobno, kod njih je utvrđena manja učestalost problema s preranom ejakulacijom.

Znanstvenici nisu utvrdili statistički značajne razlike između dviju skupina kada je riječ o erektilnoj funkciji, orgazmu i ukupnom seksualnom zadovoljstvu.

Drugim riječima, rezultati sugeriraju da bi učestalost igranja videoigara mogla biti povezana s određenim aspektima muške seksualnosti, ali ne nužno i sa seksualnom izvedbom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lucia Caminos (@official_lucia_caminos)

Razlika u rezultatima koji se odnose na libido bila je razmjerno mala. Originalno znanstveno istraživanje dostupno je u medicinskoj bazi PubMed.

Mogu li videoigre postati konkurencija intimnom životu?

Seksualna želja složen je fenomen na koji utječu brojni biološki, psihološki i društveni čimbenici.

Raspoloženje, stres, kvaliteta partnerskog odnosa, umor, nedostatak sna i hormonalni čimbenici mogu imati važnu ulogu u seksualnom životu pojedinca.

Višesatno igranje videoigara otvara i pitanje raspodjele slobodnog vremena. Ako odrasla osoba velik dio večeri provodi pred ekranom, manje vremena može ostati za razgovor, zajedničke aktivnosti, fizičku bliskost i intimnost s partnerom.

No to ne znači da će svaki muškarac koji redovito igra videoigre imati smanjenu seksualnu želju.

Znanstvenici upozoravaju na ograničenja istraživanja

Važno je naglasiti da navedeno istraživanje nije dokazalo da videoigre uzrokuju pad libida.

Riječ je o opservacijskom istraživanju, a sami autori upozorili su na potrebu dodatnih istraživanja te na mogućnost pristranosti zbog načina odabira ispitanika, koji su se prijavljivali putem interneta.

Također, istraživanje se ne odnosi konkretno na GTA 6. Podaci su prikupljeni još 2014. godine.

Ne može se isključiti ni mogućnost obrnutog odnosa – da muškarci s manjom seksualnom željom više vremena posvećuju drugim aktivnostima, uključujući videoigre.

Ipak, u trenutku kada milijuni ljudi diljem svijeta slobodne sate provode istražujući virtualne ulice Vice Cityja, pitanje odnosa između digitalne zabave i intimnog života ponovno postaje aktualno.

A sudeći prema prizoru iz splitske trgovine, ni Splićanima ovih dana ne nedostaje interesa za virtualni svijet.