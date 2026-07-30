Fascinantan prizor nad Splitom: Sunce je stvorilo spektakularne zrake, a satelit otkriva koliko su oblaci zapravo bili daleko

Zalazak sunca u četvrtak navečer priredio je poseban prizor nad Splitom. S trajektne luke moglo se promatrati dojmljive svijetle i tamne snopove koji su se širili nebom iznad Marjana, stvarajući gotovo nestvaran prizor.

Riječ je o krepuskularnim ili sumračnim zrakama, optičkoj atmosferskoj pojavi koja nastaje kada Sunčeve zrake prolaze između oblaka ili iza reljefnih prepreka te se raspršuju na sitnim česticama u atmosferi. Tamni dijelovi zapravo su sjene koje bacaju oblaci ili teren, dok su svijetli dijelovi snopovi Sunčeve svjetlosti.

Zanimljivo je da satelitska snimka u trenutku fotografiranja pokazuje kako u blizini Splita gotovo nije bilo oblaka. Glavni oblačni sustav nalazio se stotinama kilometara sjeverozapadnije, iznad južne Njemačke, dok je iznad Alpa bilo tek nekoliko manjih oblaka.

To potvrđuje da za ovakav prizor nije potreban oblak iznad promatrača – dovoljno je da se na velikoj udaljenosti između Sunca i promatrača nalaze oblaci ili planinski reljef koji djelomično zaklanjaju Sunčevu svjetlost. Upravo zato krepuskularne zrake mogu biti vidljive i kada je lokalno nebo gotovo potpuno vedro.