Farmaceuti potopili Rijeku u Koprivnici

Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke od 18 su sati odigrali zadnju utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a, a Farmaceuti su upisali visoku pobjedu od 4:1 u Koprivnici.

Odmah je krenulo napeto: u 4. je minuti Rijeka imala kazneni udarac koji Janković nije realizirao prvi put, no kazneni se udarac ponavljao zbog preranog utrčavanja domaćina u kazneni prostor, a iz drugog je pokušaja Dantas zabio za 0:1. U 35. je minuti Slaven poravnao rezultat: Banovec je ubacio, a Mersinaj klizeći poslao loptu u mrežu za 1:1 na poluvremenu.

U 52. je minuti Slaven povećao prednost: Dabro je vukao po desnoj strani i ubacio, a asistent Banovec upisao je i pogodak za 2:1. U 69. je minuti krenuo Nestorovski u golijadu: prvo je zabio za 3:1 nakon što je dobio loptu na rubu kaznenog prostora. Samo pet minuta kasnije, nakon udarca Mitrovića koji se odbio o gredu, lopta je stigla Nestorovskog koji je zabio za konačnih 4:1.

Slaven Belupo ovim je porazom skočio na 7. mjesto s 10 bodova, a Rijeka je peta s 14 bodova.