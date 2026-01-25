Facebook se užario nakon poraza Hajduka: "Ovo je Hajduk kakvog želimo"

Istra je pobijedila Hajduk s 1:2 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a. Smail Prevljak i Emil Frederiksen su zabili za goste, a Hajdukov je poraz autogolom ublažio Logi Hrafn Robertsson. Prvo poluvrijeme obilovalo je prilikama s obje strane. Istra je ovom pobjedom došla do učinka od 29 bodova. Sad je treća i ima osam bodova manje od Hajduka. Splitski klub i dalje zaostaje za Dinamom.

Dio navijača Hajduka bio je nezadovoljan izvedbom svoje momčadi, ali neki su sretni time što je šansu dobilo puno mladih igrača, prenosi Index.

Evo komentara:

Kupite tog zadnjeg veznog više. Ima 10 godina to nam je misto bitnije od Livaje... A dva mulca u obrani to ne može ni Bayern istrpit koji zna da će dati 3, 4 gola... Hugo bogami nije šporkao dres, a trenera ostavite na miru... Fali Rebić za popizdit... Bamba je klaun.

Mislim da je Hajduk imao 3 teške pripremne utakmice. Drugi put još slabije protivnike izaberite jer Croatia Zmijevci su teška momčad.

Ovo je Hajduk kakvog želimo. Mlad, poletan s mnogo prilika. Ovo je smjer kojim "želimo" ići. Bilo je grešaka, bilo je promašaja, ali je bilo i prilika (nažalost neiskorištenih) što bi nas najviše trebalo zadovoljavati. Više volim ovakve poraze neg 100 "Gattusovih" pobjeda. Podrška upravi, podrška treneru, podrška ovim mladićima (sa srcem). Pobjede će stići, samo treba nastaviti. Vama malobrojnim na tribinama što zviždite želim da više nikad ne dođete. Hvala i doviđenja.

"Mi istrpit dicu, a dica radit... HŽV. Ne žugajte, uopće nije toliko loše izgledalo... Za one koji su toliko tupi... Nek pogledaju zadnju liniju koja je startala.

Minuta šutnje na sljedećoj utakmici za sve one koji su gledali ovu utakmicu.

Pa kada se malo bolje pogleda, nije loše Hajduk igrao. Imali su prilike, jebiga nije ulazilo. Ali su se stvarale prilike. Pod hitno dovest obrambenog igrača. Što se tiče Garcie, dajte ljudi imali smo 22 udarca na gol, 8 u okvir, postotak lopte 63%. Imali su 6 zicera, nisu zabili. A znate zlatno pravilo promaši i primit ćeš. Malo podrške ne bi škodilo, to su djeca. Najlakše je srati iz fotelje.

Podrška našim mladićima. Solidna utakmica, da je bilo malo više preciznosti rezultat bi bio drugačiji. P.S. ne obazirite se na ove seratore sa komentarima šta im ništa ne valja.