Facebook grupa "Teretni brodovi na Jadranu" okuplja 1.900 zaljubljenika, ali i upozorava na pad prometa u splitskoj luci: Što će biti sa Sjevernom lukom i dizalicom koja stoji?

Facebook grupa ''Teretni brodovi na Jadranu'' osnovana je prije dvije godine s ciljem okupljanja zaljubljenika u teretne brodove ali i upoznavanja javnosti o raznim projektima koji su od javnog značaja. Grupa danas broji oko 1.900 članova, te se od Splita u kojem je "osnovana" proširila na cijelu Hrvatsku. Kad poželite skrolati grupom naići ćete na impozantne, u narodu rečeno, ''mrcine'' od brodova koji svakodnevno nose veliku odgovornost i brinu o sigurnoj opskrbi naših luka. Svaka milja i svaki blagdan proveden na moru zaslužuju poštovanje.

Splitska trajektna luka i kontejnerski brodovi

Jedna od tema koja se proteže kroz grupu je i Splitska trajektna luka koja više ne zaprima kontejnerske brodove koji su prekrcaj obavljali na terminalu. Danas se to čini u luci Ploče te se time dodatno srozao promet. Država je prije 15-tak godina poticala kontejnerski promet prema Sjevernoj luci, dajući poticaj brodovima, a nabavljena je i najveća dizalica za te svrhe. U tom je trenutku bila pravo čudo u odnosu na stare uređaje koji su se nalazili u luci. Danas dizalica nema ''posla'' jer se pretovar odvija u Rijeci ili Pločama, te se kamionima prevozi do Splita jer je ta opcija za klijente jeftinija. Što će biti s terminalom u Sjevernoj luci još nije poznato.

Rekonstrukcija tankerskog terminala u Solinu

U gradskoj luci i na terminalu Resnik-Divulje odvijali su se veliki infrastrukturni projekti te Lučka uprava Split nakon tih projekata kreće u još jedan veliki projekt -rekonstrukciju i modernizaciju naftnog terminala u Solinu smještenog unutar tzv .Kaštelanskog bazena c. Riječ je o djelu morske luke otvorene za javni promet od osobnog međunarodnog značaja. Koncesionar dijela luke je naftna kompanija INA. Terminal obuhvaća 1.444 četvornih metara kopnene luke.

Prema elaboratu Lučke uprave planirana obnova podrazumijeva obnovu postojećih priveznih utvrdica i plutače. Projekt predviđa i izgradnju novih priveznih utvrdica s pristupnim mostićima. Postojeći kapacitet omogućava privez brodova za pretovar naftnih derivata s brodova ili u brodove. Rekonstrukcijom omogućit će se sigurniji manevar brodova. O vrijednosti investicije još uvijek nema informacija. Lučka uprava Split najprije mora ishoditi sve potrebne dozvole, a resorno Ministarstvo procjenu utjecaja na okoliš.