Facebook 'gori' od komentara zbog fotografije iz garaže: "Pljesak za majstora!"

Prizor iz jedne garaže šokirao je mnoge korisnike društvenih mreža.

Nepoznati vozač ostavio je automobil i jet ski i to ne bilo gdje, nego preko tri parkirna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom.

"Čeh se raširio preko dva mjesta za osobe s invaliditetom", piše u opisu fotografije.

"To mu kod kuće nebu palo na pamet"

Fotografija je ubrzo završila na Facebooku, gdje su korisnici žestoko osudili bahato parkiranje.

“Zna on jako dobro i gdje i kako se parkirao. To mu kod kuće nebu palo na pamet”, napisao je jedan ogorčeni građanin.

“Gdje su komunalci i prometna policija?”, pita se drugi.

Komentari se samo nižu, a većina se slaže u jednom, ovakvo ponašanje zaslužuje strogu kaznu.

Iako zasad nije poznato je li vozač sankcioniran, građani poručuju kako bi za ovakve poteze trebalo uvesti najstrože kazne i oduzimanje vozila, jer je riječ o potpunom nepoštivanju osoba s invaliditetom i osnovnih pravila kulture u prometu.