Fabrizio Romano otkriva: Alen Halilović pred velikim zaokretom u karijeri!

Alen Halilović blizu je novog angažmana u karijeri.

Prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, 29-godišnji hrvatski veznjak vodi završne pregovore s iranskim Persepolisom, a dvije su strane blizu postizanja konačnog dogovora.

Halilović je trenutačno slobodan igrač nakon što je ovog ljeta napustio nizozemsku Fortunu Sittard, za koju je igrao protekle dvije sezone.

Ranije se pisalo da je za njegove usluge zainteresiran grčki Volos, koji je prošle sezone završio na sedmom mjestu tamošnjeg prvenstva, no po svemu sudeći karijeru će nastaviti u Iranu.

To će mu biti 12. klub u karijeri, a prema informacijama najpoznatijeg insajder za transfere pregovori napreduju u dobrom smjeru, te se potpis ugovor uskoro očekuje, piše Gol.hr.