Evo zašto zadnji izbori moraju jako brinuti Centar i SDP, ali ni HDZ ne može biti opušten. Nezavisni su osvojili više od četvrtine glasova

HDZ i Domovinski pokret na nedavnim izborima za vijeća splitskih gradskih kotareva i mjesnih odbora osvojili su najviše glasova i mandata. No kada se rezultati usporede s lanjskim izborima za Gradsko vijeće, a brojne nezavisne liste prikažu zajedno, pojavljuje se slika koja se ne može svesti samo na odnos HDZ-a i koalicije Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta.

Nezavisne liste, promatrane kao jedna skupina, bile bi druga opcija po broju glasova i osvojenih vijećničkih mjesta. Prema našem zbroju dostupnih rezultata, dopunjenom ponovljenim glasovanjem na Pujankama, osvojile su 4.682 glasa, odnosno 25,28 posto. To je više od 3.567 glasova, odnosno 19,26 posto, koliko zajedno imaju koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta te samostalna lista Centra na Visokoj. Riječ je o analitičkom zbrajanju rezultata, a ne o postojećoj zajedničkoj političkoj opciji.

Pujanke su promijenile konačnu računicu

Prije usporedbe potrebno je dopuniti početni prikaz rezultata. U njemu je bilo evidentirano 18.267 glasova, dok su mandati za Pujanke bili samo projekcija jer se čekalo ponovljeno glasovanje na jednom biračkom mjestu.

Ono je održano 4. listopada. Na tom je biračkom mjestu HDZ-DP dobio dodatnih 113 glasova, lista Marina Borzića 88, koalicijska lista Centra i partnera 39, a DOMiNO i partneri 13. Zbrojeno s prethodno važećim rezultatima drugog biračkog mjesta, odnos na Pujankama iznosi 319 glasova za HDZ-DP, 142 za Borzićevu listu, 86 za koaliciju Centra i partnera te 38 za DOMiNO i partnere. To prema D’Hondtovu izračunu znači četiri mandata HDZ-u i DP-u, dva nezavisnoj listi i jedan koaliciji Centra i partnera.

Rezultati kotarskih izbora u Splitu:

Stranka, koalicija ili skupina lista Glasovi Udio glasova Mandati HDZ – DP 8.620 46,54 % 136 Sve nezavisne liste zajedno 4.682 25,28 % 52 Centar – SDP – Možemo! – Direkt* 3.567 19,26 % 39 DOMiNO – HSP – Hrvatski suverenisti 1.084 5,85 % 6 Split je naš! 452 2,44 % 4 HSU 60 0,32 % 1 HSS 55 0,30 % 0 Ukupno 18.520 100 % 238

U skupinu Centra i partnera uključeno je i 60 glasova samostalne liste Centra na Visokoj. Postoci su izračunani iz broja glasova i zaokruženi na dvije decimale. Mandati su zbroj mjesta u 34 odvojena vijeća, a ne sastav Gradskog vijeća Splita

Gotovo tri puta manje glasova nego na lanjskim izborima

Na izborima za splitsko Gradsko vijeće 2025. godine zabilježeno je 51.129 važećih glasačkih listića. Glasovanju je pristupio 52.341 birač, odnosno 37,30 posto upisanih. Uspoređujemo, dakle, rezultate izbora za predstavničko tijelo, a ne glasove iz utrke za gradonačelnika ili njezina drugog kruga.

Ovogodišnji dopunjeni zbroj od 18.520 glasova za kotarske i mjesne liste odgovara tek 36,22 posto lanjskog broja važećih glasova za Gradsko vijeće. Drugim riječima, glasova za liste bilo je približno 64 posto manje.

To nije podatak o stopi izlaznosti, nego usporedba veličine dvaju izbornih zbrojeva. Razlika je važna: ne možemo pretpostaviti da su na oba izbora sudjelovali isti ljudi niti da je onaj tko je lani glasovao za jednu stranku ove godine nužno birao njezinu kotarsku listu.

Kotarski izbori zato nisu nova anketa o raspoloženju cijelog Splita. Oni pokazuju kako su glasovali građani koji su izašli na izbore za svoje kvartovsko ili mjesno vijeće, uz ponudu kandidata koju su ondje imali.

HDZ: veći udio, iako je glasova manje

Na lanjskim izborima za Gradsko vijeće lista HDZ-a, DP-a, HSLS-a i HDS-a osvojila je 14.463 glasa i deset mandata. Prema izračunu na temelju ukupnog broja važećih glasova, to je 28,29 posto.

Na nedavnim kotarskim izborima HDZ i DP zajedno imaju 8.620 glasova, odnosno 46,54 posto. Udio je veći za 18,26 postotnih bodova, ali je apsolutni broj glasova manji za 5.843.

Čelnici splitskog HDZ-a rezultat predstavljaju kao potvrdu rada gradske vlasti predvođene gradonačelnikom Tomislavom Šutom. Takvo je političko tumačenje očekivano, ali sama usporedba ovih dvaju izbora ne može dokazati koliko je građana promijenilo mišljenje o gradskoj vlasti, a koliko ih ovaj put jednostavno nije glasovalo.

Ono što se može jasno utvrditi jest organizacijska širina nastupa: HDZ i DP imali su listu u sve 34 jedinice mjesne samouprave. Njihovi potencijalni birači svugdje su mogli zaokružiti njihovu listu. Konkurencija nije imala takvu pokrivenost.

Centar i partneri: pad koji nije moguće objasniti samo izlaznošću

Centar je na lanjskim izborima za Gradsko vijeće osvojio 15.888 glasova, a koalicija SDP-a, Možemo! i Direkta još 5.794. Zajedno je to 21.682 glasa, odnosno 42,41 posto, te 15 od ukupno 31 vijećničkog mjesta.

Na kotarskim izborima njihov zajednički zbroj, uključujući samostalni Centar na Visokoj, iznosi 3.567 glasova i 19,26 posto. Razlika prema lanjskom zbroju iznosi 23,15 postotnih bodova.

No ovdje se pojavljuje važna okolnost: zajednička koalicija nastupila je u 15 kotareva, dok je Centar samostalno nastupio na Visokoj. Dakle, taj je politički krug imao izbornu ponudu u 16 od ukupno 34 jedinice, za razliku od HDZ-a i DP-a koji su nastupili svugdje.

Zato 19,26 posto nije isto što i odgovor na pitanje koliko bi Centar i njegovi partneri dobili da se danas održavaju gradski izbori. U dijelu Splita njihovu listu na ovim izborima uopće nije bilo moguće zaokružiti.

Međutim, izostanak lista nije samo objašnjenje rezultata nego i dio političkog problema. Za stranke koje žele upravljati cijelim gradom sposobnost okupljanja kandidata i izgradnje lokalne mreže također je pokazatelj organizacijske snage. Manja izlaznost ograničava usporedbu, ali ne briše pitanje zašto zajednički nastup nije obuhvatio veći dio grada.

Nezavisni bi zajedno bili drugi, a ne treći

Najzanimljiviji pomak u načinu čitanja rezultata nastaje kada se petnaest kandidacijskih lista grupa birača prikaže zajedno, umjesto kao niz malih dijelova izbornog grafikona.

Njihovih 4.682 glasa za 1.115 je više od zbroja koalicije Centra i partnera, uključujući samostalni Centar. Imaju i 52 mandata, odnosno 13 više od tog političkog kruga. To je zbroj već osvojenih mjesta, a ne simulacija drukčijeg zajedničkog nastupa.

Važno je pritom precizno odrediti što zbrajamo: riječ je o listama grupa birača. Stranka Split je naš! prikazana je zasebno i njezini glasovi nisu pribrojeni nezavisnima. U službenom popisu kandidatura bilo je 13 lista grupa birača u gradskim kotarevima te po jedna u Gornjem Sitnu i Žrnovnici.

Iza tog zbroja stoje vrlo konkretni lokalni rezultati. Lista Luke Kovača Levantina na Spinutu dobila je 1.018 glasova, odnosno 78,19 posto, i šest mandata. Lista Ivice Grubišića na Sirobuji osvojila je 582 glasa i pet mjesta. U Žrnovnici je lista Špira Vlajića s 326 glasova osvojila četiri mandata, dok je lista Jaske Peričić u Gornjem Sitnu sa 128 glasova osvojila pet.

Ti primjeri pokazuju da kandidat ili lokalna ekipa mogu ostvariti vrlo snažan rezultat bez nastupa pod imenom velike stranke.

Ali iz toga ne slijedi da bi svi ti birači podržali istu gradsku listu. Glas za nekoga tko godinama rješava probleme u susjedstvu ne mora značiti podršku njegovim mogućim partnerima iz drugog dijela grada. Zajedničkih 25,28 posto opisuje težinu nezavisnih kandidatura na ovim izborima, a ne već formiranu novu stranku.

Nije se promijenila samo izlaznost nego i izborna ponuda

Usporedbu dodatno ograničava činjenica da ni ostale političke opcije nisu nastupale u jednakim sastavima.

HGS Željka Keruma lani je osvojio 5.814 glasova i četiri mjesta u Gradskom vijeću. Koalicija Mosta, DOMiNO-a, HSP-a i BUZ-a osvojila je 2.801 glas i dva mjesta. To nije isti izborni sastav kao ovogodišnji savez DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista.

Zbog toga nije opravdano razliku između dvaju rezultata automatski tumačiti kao prelijevanje birača iz jedne opcije u drugu. Bez dodatnog istraživanja ne znamo koliko je lanjskih birača HGS-a, Centra, HDZ-a ili drugih lista ove godine ostalo kod kuće, a koliko ih je biralo poznatu osobu na nezavisnoj listi.

Zašto 46,54 posto glasova donosi 57,14 posto mandata?

HDZ i DP prema dopunjenom zbroju imaju 136 od 238 mjesta, odnosno 57,14 posto svih kotarskih i mjesnih mandata. Njihov udio u glasovima pritom iznosi 46,54 posto.

Objašnjenje nije samo u D’Hondtovoj metodi. Mandati se ne dijele u jednoj gradskoj izbornoj jedinici, nego zasebno u 34 vijeća, od kojih svako ima sedam članova. Zbrajanjem tih mandata nastaje pregled zastupljenosti u mjesnoj samoupravi, ali ne i preslika proporcionalnog odnosa svih glasova na razini grada.

Posebno je važna činjenica da je u sedam jedinica nastupila samo lista HDZ-a i DP-a: na Blatinama-Škrapama, Brdima te u Donjem Sitnom, Kamenu, Slatinama, Srinjinama i Stobreču. Tih sedam vijeća zajedno donosi 49 mandata.

Koliko se izborni uvjeti razlikuju pokazuje usporedba Brda i Spinuta. Na Brdima je HDZ-DP s 89 glasova, bez konkurentske liste, osvojio sedam mjesta. Na Spinutu je nezavisnoj listi za šest mjesta pripalo 1.018 glasova.

To ne osporava nijedan osvojeni mandat. Pokazuje, međutim, zašto broj mjesta u svim kotarskim vijećima nije moguće jednostavno pretvoriti u postotak političke podrške cijeloga grada.

Što bi pokazala čista simulacija za 31 mandat?

Moguće je napraviti i dodatni matematički pokus: zadržati sve ove glasove, sve nezavisne liste spojiti u jednu zamišljenu opciju i podijeliti 31 mandat u jednoj izbornoj jedinici, uz prag od pet posto i D’Hondtovu metodu.

Takav izračun dao bi 15 mandata HDZ-u i DP-u, osam zajedničkoj nezavisnoj opciji, šest Centru i partnerima te dva DOMiNO-u i partnerima.

HDZ-DP u toj računici ne bi imao samostalnu većinu od 16 mjesta, iako u stvarnom zbroju kotarskih i mjesnih vijeća ima više od polovice svih mandata.

To nije prognoza gradskih izbora. Pretpostavlja da se ne mijenja nijedan glas i da svi birači različitih nezavisnih lista prihvaćaju jednu zajedničku listu. Korisna je samo kao ilustracija koliko različit sustav raspodjele i teritorijalna organizacija izbora mogu promijeniti odnos glasova i mandata.

Stvarna poruka izbora

Za HDZ i DP poruka je povoljna: osvojili su najviše glasova i mjesta, a nastup u svim jedinicama pokazuje organizacijsku prednost. Za Centar i partnere rezultat otvara pitanje lokalne prisutnosti i sposobnosti okupljanja birača, koje se ne može svesti samo na opravdanje manjom izlaznošću. Za nezavisne liste zbroj pokazuje da nisu izborna margina, nego važan dio splitske mjesne politike.

Ipak, svakoj od tih poruka treba postaviti granicu. Kotarska pobjeda nije automatska potvrda većinske podrške svih građana gradskoj vlasti. Slabiji kotarski rezultat nije precizna prognoza sljedećih lokalnih izbora. A zbroj nezavisnih nije dokaz da postoji jedinstvena politička alternativa.

Najvažniji zaključak zato nije da je Split preko noći potpuno promijenio političko lice. Na ovim su izborima presudni bili i izlazak na birališta, prisutnost na glasačkom listiću te povjerenje u konkretne lokalne ljude. Upravo se zbog toga iza velikih stranačkih postotaka ne smije previdjeti više od četvrtine glasova koje su osvojile nezavisne liste.