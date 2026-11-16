Evo zašto se isplati "pobjeći" na Mosor: Zbog ovoga ćete zaboraviti na politiku, inflaciju i umjetnu inteligenciju

Pravi jesenski ugođaj vladao je proteklog vikenda na Mosoru, planini koja iznad Splita i okolnih mjesta u svako godišnje doba otkriva drukčiju ljepotu. Protekla dva dana ponudila su gotovo sve što kasna jesen može donijeti – od vedrine i bure do kiše, magle, niskih oblaka i spektakularnih prizora na nebu.

Subotu su obilježili bura, nebesko plavetnilo i niže temperature zraka, a planinari koji su se zaputili mosorskim stazama mogli su uživati u svježem zraku i dalekim vidicima. Već u nedjelju vremenske prilike postale su znatno promjenjivije, uz izmjene sunčanih razdoblja, oblaka i povremene kiše.

Kada se oblaci prelijevaju preko planinskih grebena

Posebno zanimljivi prizori zabilježeni su tijekom drugog dijela nedjelje, kada su se magla i niski oblaci počeli zadržavati na padinama Mosora, mjestimice gotovo potpuno skrivajući krajolik. Na pojedinim dijelovima planine moglo se promatrati kako se oblaci prelijevaju preko grebena, dok su se iznad njih povremeno otvarali pogledi prema okolnim vrhovima.

U takvim uvjetima Mosor je dobio gotovo nestvaran izgled. Planinski vrhovi izranjali su iz bijelog mora oblaka, a poznate staze, kamene padine i šumski predjeli poprimili su sasvim drukčiji jesenski ugođaj.

Duga kao završni ukras jesenskog dana

Poseban trenutak dogodio se kada se, uz izmjenu oborina i sunčeve svjetlosti, iznad mosorskih grebena pojavila velika duga. Njezine boje dodatno su naglasile kontrast između tamnijih planinskih padina, bijelih oblaka i toplih nijansi večernjeg neba.

Jesenske boje posebno su došle do izražaja i u šumovitim dijelovima Mosora. Žuto lišće, zelenilo borova, vlažne planinarske staze i sivi vapnenački kamen stvarali su prizore koji najbolje pokazuju koliko je ova planina raznolika.

U nastavku pogledajte veliku fotogaleriju i uživajte u prizorima prave jesenske čarolije na Mosoru:

Prave planinare ne zaustavlja nekoliko kapi kiše

Iako vremenske prilike nisu bile idealne za duže planinarske izlete, ni povremena kiša ni magla nisu obeshrabrile ljubitelje planine. Pravi planinari znaju da Mosor ima posebnu čar upravo u ovakvim danima, kada se izgled krajolika mijenja iz minute u minutu.

Naravno, jesenski izleti zahtijevaju i dodatni oprez. Vlažno kamenje može biti vrlo sklisko, a magla na višim dijelovima planine može znatno smanjiti vidljivost. Zbog toga su odgovarajuća oprema, praćenje vremenske prognoze i poznavanje planinarskih staza osobito važni.

Fotogalerija koja najbolje govori o ljepoti Mosora

Da za uživanje u planini nije nužno idealno sunčano vrijeme, najbolje potvrđuju fotografije snimljene tijekom proteklog vikenda. Nekoliko autora zabilježilo je dojmljive trenutke – od planinskih vrhova obavijenih maglom i oblacima do šumskih staza u jesenskim bojama, pogleda prema Splitu i duge koja se nadvila nad Mosorom.