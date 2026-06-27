Evo zašto je Hrvatskoj odlična vijest što je Gana već osigurala prolazak dalje

Hrvatska je uoči odlučujuće utakmice protiv Gane dobila odlične vijesti. Rasplet u skupini H potvrdio je da je afrička reprezentacija već osigurala plasman u nokaut-fazu, što bi moglo imati utjecaja na večerašnji dvoboj.

Do takvog raspleta došlo je nakon posljednjeg kola skupine H. Španjolska je pobijedila Urugvaj 1:0 i osvojila prvo mjesto, dok su Zelenortski Otoci odigrali 0:0 sa Saudijskom Arabijom te kao drugoplasirana reprezentacija izborili povijesni plasman u osminu finala.

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Time je Urugvaj završio treći sa samo dva boda i ispao iz utrke za prolazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Postalo je jasno da će četiri boda biti dovoljna za plasman u nokaut-fazu, bez obzira na rasplet u preostalim skupinama.

Takav scenarij automatski je osigurao prolazak reprezentacijama koje već imaju četiri boda, među kojima su Gana, Engleska, Portugal i Egipat. Sve one u posljednjem kolu još mogu mijenjati konačan poredak u skupini, ali više ne mogu ostati bez mjesta u nokaut-fazi.

To je dobra vijest i za Hrvatsku, koja večeras od 23 sata igra upravo protiv Gane. Budući da je afrička reprezentacija već osigurala prolazak, u utakmicu ulazi bez pritiska borbe za ostanak na prvenstvu. Ipak, dvoboj nije bez značaja jer obje reprezentacije još mogu završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu u skupini, a viši plasman donosi povoljnijeg suparnika u osmini finala.

Hrvatska bi s remijem stigla do četiri boda i osigurala prolazak kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Pobjedom protiv Gane najmanje bi završila druga u skupini, a postoji i mogućnost osvajanja prvog mjesta.

Za takav rasplet Hrvatskoj je potrebna pobjeda nad Ganom, uz uvjet da Engleska u drugoj utakmici skupine ne pobijedi Panamu. Panama je pritom već izgubila obje dosadašnje utakmice i ostala bez izgleda za prolazak.