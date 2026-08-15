Evo u kojem će dalmatinskom mjestu u istom trenutku pjevati Maja Šuput i Dražen Zečić

Nakon velikog slavlja na Neretvi, pobjednici 29. Maratona lađa pripremaju još jednu feštu. Udruga lađara Gusari Komin pozvala je navijače, lađare i sve ljubitelje Maratona lađa na "Noć prvaka Komin 2026.", koja će se održati u petak, 28. kolovoza. Program u Kominu počinje u 20:30 sati, a organizatori najavljuju večer ispunjenu glazbom, slavljem i dobrom zabavom.

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Maja Šuput, dok će poseban gost biti Dražen Zečić.

"Pozivamo sve naše navijače, lađare, simpatizere Maratona lađa, ali i sve ljude željne dobre zabave, da nam se pridruže na Noći prvaka", poručili su Gusari Komin. Bit će to prilika da pobjednička ekipa zajedno sa svojim navijačima i prijateljima još jednom proslavi veliki uspjeh ostvaren na 29. Maratonu lađa na Neretvi.

"Dođite proslaviti s nama i uživati u večeri za pamćenje. Vidimo se u Kominu!", poručuju pobjednici ovogodišnjeg Maratona lađa.