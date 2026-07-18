Evo u kakvom je stanju djevojčica nakon teške prometne nesreće kod Plitvica

Teška prometna nesreća dogodila se kod Plitvičkih jezera u petak popodne. Vozilo s danskim državljanima izletjelo je s ceste kod mjesta Poljanak.

Vozilo se zaustavilo iznad provalije, pa putnici nisu mogli sami izići iz njega zbog opasnosti od pada.

Na mjesto nesreće stigle su sve hitne službe. Troje odraslih zbrinuto je na mjestu događaja, a jedno dijete prevezeno je u riječku bolnicu helikopterom hitne medicinske pomoći.

'Djevojčica je stabilno'

Iz KBC-a Rijeka za RTL Danas potvrdili su u subotu da je djevojčica stabilno i da se nalazi izvan životne opasnosti.

"Djevojčica se nalazi na Klinici za dječju kirurgiju, gdje se provode svi dijagnostički i terapijski postupci. Stanje joj je stabilno te je izvan životne opasnosti", priopćili su iz KBC-a Rijeka, piše Net.hr.