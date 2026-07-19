Evo tko sudi veliki okršaj Hajduka i Pafosa na Poljudu

UEFA je objavila sudačku postavu za prvu utakmicu 2. pretkola Europske lige između Hajduka i ciparskog Pafosa, koji se u četvrtak od 21 sat (HDTV, MAXtv) igra na Poljudu.

Pravdu će dijeliti 37-godišnji Irac Robert Harvey, kojem će pomagati njegovi sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, dok je za četvrtog suca određen Mark Lynch, piše Tportal.

Za VAR tehnologiju bit će zaduženi Austrijanci Manuel Schuettengruber i njegov pomoćnik Harald Lechner.

Harvey iza sebe ima bogato iskustvo u irskom prvenstvu, a tijekom prošle sezone vodio je 17 utakmica. Igrači Hajduka moraju paziti jer Harvey je na tim utakmicama pokazao 69 žutih i četiri crvena kartona te dosudio čak pet kaznenih udaraca.

Pred Hajdukom je jedan od najvažnijih europskih ispita ovoga ljeta, Pafos je opasan i jak suparnik, prošle je sezone igrao Ligu prvaka, a i ove ne skriva ambicije u Europskoj ligi.