Evo tko sudi uzvrat Hajduka na Cipru

UEFA je objavila sudačku postavu za uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige između Pafosa i Hajduka, koja će se odigrati u četvrtak, 30. srpnja, na Cipru.

Glavni sudac bit će Poljak Pawel Raczkowski, dok će mu pomagati sunarodnjaci Marcin Boniek i Bartosz Heinig. Ulogu četvrtog suca obnašat će Patryk Gryckiewicz, a za VAR će biti zadužen Englez Stuart Attwell, uz pomoć Poljaka Piotra Urbana.

Hajduk na Cipar stiže s prednošću od 2:0, koju su "bijelima" pogocima na Poljudu donijeli Michele Šego i Dario Melnjak.

Prođe li Pafos, splitsku momčad u trećem pretkolu čeka dvoboj protiv RB Salzburga.