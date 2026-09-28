Evo tko je Horvatinčiću dao potvrdu da je sposoban voziti

Index je došao do novih informacija o slučaju poduzetnika Tomislava Horvatinčića. On je prošli tjedan uhićen nakon što je Index objavio fotografiju na kojoj se vidi kako sjedi za upravljačem, iako mu je još na snazi zabrana upravljanja motornim vozilima. Ta mu je zabrana izrečena još 2019., kada je pravomoćno osuđen zbog tragične pomorske nesreće, a prema zakonu trebala je vrijediti pet godina nakon izvršenja zatvorske kazne. Horvatinčić je lani pušten na uvjetnu slobodu.

Kako je izjavio njegov odvjetnik Fran Olujić, Horvatinčić je bio uvjeren da je mjera istekla pa je od kraja kolovoza svakodnevno vozio. Tužiteljstvo je, međutim, drukčijeg stava te je protiv njega pokrenulo postupak zbog kršenja sudske zabrane.

Trajna nesposobnost utvrđena 2017.

Index sada doznaje da je Horvatinčić 2017., kada je proglašen trajno nesposobnim za upravljanje motornim vozilima, takvo uvjerenje dobio od Ustanove za zdravstvenu skrb Profozić. Nakon toga sam je policiji predao vozačku dozvolu. Na pregled je otišao nakon što ga je policija uputila na izvanredni liječnički pregled, odnosno naložila mu da dostavi novo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vožnju. Bilo je to u jeku suđenja za pomorsku tragediju, tijekom kojeg je Horvatinčić tvrdio da je doživio sinkopu, odnosno kratki i iznenadni gubitak svijesti, zbog čega je nekontrolirano udario u jedrilicu i usmrtio talijanski bračni par. Na prvom suđenju ta mu je obrana prošla te je oslobođen krivnje.

Zbog toga je policija 16. studenoga 2017. od Horvatinčića zatražila da u roku od 15 dana dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Horvatinčić je u ustanovi Profozić, koja je ovlaštena za takve preglede, obavio traženi liječnički pregled u propisanom roku. "Temeljem dostavljenog uvjerenja utvrđena mu je trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom, nakon čega je dragovoljno predao vozačku dozvolu", potvrdio je tada MUP.

Od 2017. Horvatinčić nije imao vozačku dozvolu, a 2019., kada je pravomoćno proglašen krivim, dobio je i petogodišnju sudsku zabranu upravljanja svim motornim vozilima.

Novo uvjerenje i produžena zabrana

Nakon odsluženja kazne Horvatinčić je u srpnju ove godine drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu MUP-a podnio zahtjev za novim uvjerenjem. No i tada je proglašen zdravstveno nesposobnim, doduše samo na mjesec dana. Nakon odluke MUP-ova povjerenstva Horvatinčić je po novo uvjerenje otišao u privatnu zdravstvenu ustanovu. Ovoga puta bila je to ALFA medicina rada. Ondje je, kako doznajemo, proglašen zdravstveno sposobnim za vožnju, nakon čega mu je policija izdala novu vozačku dozvolu.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da to nije automatski značilo da Horvatinčić smije voziti jer mu je sudska zabrana još bila na snazi. Prema Horvatinčićevoj računici, međutim, zabrana je istekla. Konačnu riječ o tome dat će tužiteljstvo i sud.

Dva različita uvjerenja iz dvije ustanove

Posebno je zanimljivo da su dva različita liječnička uvjerenja o Horvatinčićevoj sposobnosti za vožnju izdana u dvije privatne zdravstvene ustanove. U Ustanovi za zdravstvenu skrb Profozić u Zagrebu 2017. utvrđeno je da je trajno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. Riječ je o privatnoj ustanovi osnovanoj 2012. koja se bavi medicinom rada i sporta. Osnivač joj je Velimir Profozić, a ravnateljica Zora Profozić.

Devet godina poslije Horvatinčić je drukčije uvjerenje dobio u ALFA medicini rada u Zagrebu, gdje je ocijenjen zdravstveno sposobnim za vožnju, nakon čega mu je ponovno izdana vozačka dozvola. ALFA medicina rada privatna je tvrtka osnovana 2003., registrirana za specijalističku medicinsku djelatnost i medicinu rada. Njezin jedini osnivač i direktor je liječnik Željko Grdović. Ustanova je još 2009. bila na službenom popisu zdravstvenih ustanova ovlaštenih za određene preglede iz područja medicine rada.

Tako je Horvatinčić nakon nalaza iz 2017., prema kojem je bio trajno nesposoban za vožnju, 2026. u drugoj zdravstvenoj ustanovi dobio nalaz prema kojem je ponovno sposoban.