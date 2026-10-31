Evo tko iz poljudske lože prati Bijele, dio navijača vraćen s ulaza

Hajduk i Gorica igraju utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a na Poljudu, a Bijeli vode 1:0 golom Hurama iz 22. minute.

Dok se na travnjaku vodi borba za bodove, preko 10 000 gledatelja prati utakmicu s tribina, no dio njih nije mogao ući na Poljud jer nisu imali osobne isprave ili kartu na svoje ime. Svečana loža okupila je uzvanike i ljubitelje Hajduka, a naš je fotoreporter uhvatio poznata lica među kojima su predsjednik Uprave Ivan Bilić, članica Uprave Marinka Akrap, član Uprave Zlatko Žuro, bivši igrač Boro Primorac, a u loži je i Iris Livaja s djecom.

Tko je još zauzeo svoje mjesto u poljudskoj loži pogledajte u našoj fotogaleriji.

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