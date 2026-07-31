Evo tko će suditi Hajduku u trećem pretkolu Konferencijske lige

UEFA je objavila službene osobe za oba Hajdukova dvoboja protiv Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige. Prva utakmica igra se u četvrtak, 6. kolovoza, u Vilniusu s početkom u 19 sati po hrvatskom vremenu, a vodit će je nizozemski sudac Marc Nagtegaal, piše Telegram.

Uz njega će na terenu biti i njegovi sunarodnjaci Stefan De Groot i Johan Balder kao pomoćni suci, dok je za četvrtog suca imenovan Alex Bos. U VAR sobi nalazit će se Richard Martens, a njegov pomoćnik bit će Stan Teuben, pa će kompletna sudačka postava dolaziti iz Nizozemske.

Nagtegaal ima 33 godine, utakmice nizozemske Eredivisie vodi od 2019., a status FIFA-inog suca stekao je prošle godine. Dosad nije dijelio pravdu ni jednom hrvatskom klubu niti hrvatskoj reprezentaciji.

U uzvratu pravdu dijeli specijalist ortopedije

Tjedan dana kasnije, 13. kolovoza, Hajduk će na Poljudu ugostiti litavskog predstavnika u uzvratu koji počinje u 21 sat. UEFA je za taj susret odabrala njemačku sudačku ekipu na čelu s Matthiasom Jöllenbeckom.

Njegovi pomoćnici bit će Dominik Schaal i Jonas Weickenmeier, četvrti sudac Tobias Reichel, dok će za VAR biti zadužena Katrin Rafalski, a uloga AVAR-a pripala je Robertu Hartmannu.

Jöllenbeck ima 39 godina i među sucima Bundeslige nalazi se od 2020. godine. Međunarodnu FIFA-inu značku nosi od prošle godine, a izvan nogometa radi kao liječnik specijalist ortopedije. Kao ni njegov nizozemski kolega, ni on dosad nije vodio utakmice hrvatskih klubova ili nacionalne vrste.