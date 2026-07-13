Evo tko će činiti stručni stožer Slavena Bilića

Slaven Bilić od danas je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Obnašao je već tu funkciju od 2006. do 2012. te ju vrlo dobro vodio na dva Europska prvenstva, dok se na Svjetsko prvenstvo 2010. nije plasirao. Sada se vraća nakon dugih 14 godina i ima vrlo težak zadatak, naslijediti najuspješnijeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.

Kako je sam rekao na konferenciji za medije na kojoj je i predstavljen, njegov cilj je ostvariti veliki rezultat s reprezentacijom i zato se vratio. Na spomenutoj konferenciji za medije nije htio otkirvati svoj stručni stožer, ali najavio je kako neće biti iznenađenja te kako će ga činiti neki njegovi suradnici iz prvog mandata u reprezentaciji i neki koji su s njim surađivali kasnije.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, stručni stožer činit će: Dean Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Danilo Buturović te Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Asanović i Jurčević bili su s njim i u prvom mandatu na klupi vatrenih, dok će preostalima ovo biti prvo iskustvo u radu reprezentativnog stožera.

Treba primijetiti i kako se među njegovim suradnicima ipak neće naći Vedran Ćorluka. Bivšeg vatrenog i pomoćnika Zlatka Dalića povezivalo se s ostankom u stožeru, ali poznato je i kako Dalić želi da nastavi surađivati s njim i na sljedećoj trenerskoj poziciji. Ne treba isključiti ni mogućnost da Ćorluka uskoro započne samostalnu trenersku karijeru.

Bilić i njegov stožer prvo će okupljanje odraditi krajem rujna i početkom listopada kada vatrene očekuju četiri utakmice u Ligi nacija protiv Češke, Španjolske (dva puta) i Engleske.

