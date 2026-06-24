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Evo što za Vatrene znači remi Engleske i Gane. Komplicira se situacija

Neočekivano!

Nogometne reprezentacije Engleske i Gane odigrale su 0:0 u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Hrvatska od 1 sat igra protiv Paname i u tom susretu ne smije izgubiti. U slučaju pobjede Paname, Hrvatska bi odmah ispala s turnira. Za ostanak u igri za drugi krug dovoljan joj je barem bod.

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Ako Hrvatska pobijedi Panamu, u posljednjem kolu protiv Gane mogla bi proći dalje čak i uz poraz, ali bi tada važnu ulogu mogla imati gol-razlika.

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Remi s Ganom znatno bi povećao izglede za prolazak, posebno među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama. Pobjeda protiv Gane Hrvatskoj bi gotovo sigurno donijela izravan plasman u drugi krug, najvjerojatnije s drugog mjesta u skupini.

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