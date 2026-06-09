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Evo što sve ljudi ostavljaju u taksiju

Mnogi će prije izlaska provjeriti jesu li sve ponijeli, no ponekad se u žurbi može izgubiti neki od predmeta

Usluge prijevoza sve su češće i učestalije, a s velikim brojem korisnika dolazi i do većeg broja ostavljenih stvari. Uber je objavio svoj indeks izgubljenih i pronađenih stvari za 2026. godinu, a neki su predmeti posve bizarni, piše Folder.

Mnogi će prije izlaska provjeriti jesu li sve ponijeli, no ponekad se u žurbi može izgubiti neki od predmeta.

Nije neuobičajeno izaći iz taksija i panično pretraživati džepove kako biste bili sigurni da niste ništa ostavili. Čak i u slučaju da primijetite kako vam nešto nedostaje, uvijek možete kontaktirati vozača koji će pogledati i sačuvati te eventualno vam i dostaviti predmet.

Zanimljivo je kako Uber prati predmete koji nestanu u njegovim vozilima, što se sastavlja na popis koji se objavljuje svake godine.

Koji su najbizarniji predmeti zaboravljeni u Uberu?

Nitko nije iznenađenje da predmeti poput telefona, ključeva od kuće, novčanika i slušalica visoko kotiraju na popisu najčešće izgubljenih predmeta, ali postoji i popis "najbizarnijih izgubljenih predmeta" što je puno zanimljivije.

Tamo se našlo par proteza, sa samo dva zuba, bočica majčinog mlijeka, a zatim ljudska kosa, nije navedeno je li ta kosa pramen ili set ekstenzija te grupna fotografija Donnyja Osmonda, a prvih pet zaokružuje monitor za gležanj.

Ako pogledate dalje po popisu, vidjet ćete da predmeti ne postaju ništa manje čudni, pa je jedna osoba zaboravila svoj plašt s Kipom slobode, dok je druga izašla iz automobila noseći samo jednu Louboutin štiklu.

Tu je i nekoliko predmeta poput žive ribe, pećnice s dvostrukim vratima i perilice posuđa, zbog kojih se pitate kako ih je uopće moguće zaboraviti.

Jedna je osoba sigurno teško spavala kad je ostavila svoj aparat za apneju u snu, a cijeli popis bizarnih predmeta pogledajte u nastavku:

  • Proteza s 2 zuba
  • Majčino mlijeko
  • Ljudska kosa
  • Grupna fotografija Donnyja Osmonda
  • Monitor za gležanj
  • 420 krafni
  • Otpusni papiri iz bolnice na ime George Washington
  • Vreća pikula
  • Boca kisika
  • Zlatne navlake za zube
  • Potpuno novi mini hladnjak
  • 1 Louboutin cipela s crvenom petom
  • Električni kabelski svežanj
  • Živa riba
  • Lutka iz trgovine
  • Dva stabla
  • Plašt s Kipom slobode
  • Temu predmeti u vrijednosti od 200 dolara
  • Trava
  • Teksturirana fotografija s ukrašenom slikom Isusa
  • Akvarij od 75 galona
  • Štap za biljar u kutiji
  • Riblji file za restoran
  • 2 kromirana nastavka ispuha
  • Prijenosni termalni pisač
  • Lažna kapa za ćelava glavu
  • Perilica posuđa
  • Respirator i zaštitna kaciga za posao
  • Čarobnjački štapić
  • Maska za zavarivanje
  • Šipka za tuš
  • Par djelomičnih zuba u maramici
  • Sanjke
  • Policijski radio
  • Stolić za kavu
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