Evo što sve ljudi ostavljaju u taksiju

Usluge prijevoza sve su češće i učestalije, a s velikim brojem korisnika dolazi i do većeg broja ostavljenih stvari. Uber je objavio svoj indeks izgubljenih i pronađenih stvari za 2026. godinu, a neki su predmeti posve bizarni, piše Folder.

Mnogi će prije izlaska provjeriti jesu li sve ponijeli, no ponekad se u žurbi može izgubiti neki od predmeta.

Nije neuobičajeno izaći iz taksija i panično pretraživati džepove kako biste bili sigurni da niste ništa ostavili. Čak i u slučaju da primijetite kako vam nešto nedostaje, uvijek možete kontaktirati vozača koji će pogledati i sačuvati te eventualno vam i dostaviti predmet.

Zanimljivo je kako Uber prati predmete koji nestanu u njegovim vozilima, što se sastavlja na popis koji se objavljuje svake godine.

Koji su najbizarniji predmeti zaboravljeni u Uberu?

Nitko nije iznenađenje da predmeti poput telefona, ključeva od kuće, novčanika i slušalica visoko kotiraju na popisu najčešće izgubljenih predmeta, ali postoji i popis "najbizarnijih izgubljenih predmeta" što je puno zanimljivije.

Tamo se našlo par proteza, sa samo dva zuba, bočica majčinog mlijeka, a zatim ljudska kosa, nije navedeno je li ta kosa pramen ili set ekstenzija te grupna fotografija Donnyja Osmonda, a prvih pet zaokružuje monitor za gležanj.

Ako pogledate dalje po popisu, vidjet ćete da predmeti ne postaju ništa manje čudni, pa je jedna osoba zaboravila svoj plašt s Kipom slobode, dok je druga izašla iz automobila noseći samo jednu Louboutin štiklu.

Tu je i nekoliko predmeta poput žive ribe, pećnice s dvostrukim vratima i perilice posuđa, zbog kojih se pitate kako ih je uopće moguće zaboraviti.

Jedna je osoba sigurno teško spavala kad je ostavila svoj aparat za apneju u snu, a cijeli popis bizarnih predmeta pogledajte u nastavku:

Proteza s 2 zuba

Majčino mlijeko

Ljudska kosa

Grupna fotografija Donnyja Osmonda

Monitor za gležanj

420 krafni

Otpusni papiri iz bolnice na ime George Washington

Vreća pikula

Boca kisika

Zlatne navlake za zube

Potpuno novi mini hladnjak

1 Louboutin cipela s crvenom petom

Električni kabelski svežanj

Živa riba

Lutka iz trgovine

Dva stabla

Plašt s Kipom slobode

Temu predmeti u vrijednosti od 200 dolara

Trava

Teksturirana fotografija s ukrašenom slikom Isusa

Akvarij od 75 galona

Štap za biljar u kutiji

Riblji file za restoran

2 kromirana nastavka ispuha

Prijenosni termalni pisač

Lažna kapa za ćelava glavu

Perilica posuđa

Respirator i zaštitna kaciga za posao

Čarobnjački štapić

Maska za zavarivanje

Šipka za tuš

Par djelomičnih zuba u maramici

Sanjke

Policijski radio

Stolić za kavu