Evo što sve ljudi ostavljaju u taksiju

Usluge prijevoza sve su češće i učestalije, a s velikim brojem korisnika dolazi i do većeg broja ostavljenih stvari. Uber je objavio svoj indeks izgubljenih i pronađenih stvari za 2026. godinu, a neki su predmeti posve bizarni, piše Folder.
Mnogi će prije izlaska provjeriti jesu li sve ponijeli, no ponekad se u žurbi može izgubiti neki od predmeta.
Nije neuobičajeno izaći iz taksija i panično pretraživati džepove kako biste bili sigurni da niste ništa ostavili. Čak i u slučaju da primijetite kako vam nešto nedostaje, uvijek možete kontaktirati vozača koji će pogledati i sačuvati te eventualno vam i dostaviti predmet.
Zanimljivo je kako Uber prati predmete koji nestanu u njegovim vozilima, što se sastavlja na popis koji se objavljuje svake godine.
Koji su najbizarniji predmeti zaboravljeni u Uberu?
Nitko nije iznenađenje da predmeti poput telefona, ključeva od kuće, novčanika i slušalica visoko kotiraju na popisu najčešće izgubljenih predmeta, ali postoji i popis "najbizarnijih izgubljenih predmeta" što je puno zanimljivije.
Tamo se našlo par proteza, sa samo dva zuba, bočica majčinog mlijeka, a zatim ljudska kosa, nije navedeno je li ta kosa pramen ili set ekstenzija te grupna fotografija Donnyja Osmonda, a prvih pet zaokružuje monitor za gležanj.
Ako pogledate dalje po popisu, vidjet ćete da predmeti ne postaju ništa manje čudni, pa je jedna osoba zaboravila svoj plašt s Kipom slobode, dok je druga izašla iz automobila noseći samo jednu Louboutin štiklu.
Tu je i nekoliko predmeta poput žive ribe, pećnice s dvostrukim vratima i perilice posuđa, zbog kojih se pitate kako ih je uopće moguće zaboraviti.
Jedna je osoba sigurno teško spavala kad je ostavila svoj aparat za apneju u snu, a cijeli popis bizarnih predmeta pogledajte u nastavku:
- Proteza s 2 zuba
- Majčino mlijeko
- Ljudska kosa
- Grupna fotografija Donnyja Osmonda
- Monitor za gležanj
- 420 krafni
- Otpusni papiri iz bolnice na ime George Washington
- Vreća pikula
- Boca kisika
- Zlatne navlake za zube
- Potpuno novi mini hladnjak
- 1 Louboutin cipela s crvenom petom
- Električni kabelski svežanj
- Živa riba
- Lutka iz trgovine
- Dva stabla
- Plašt s Kipom slobode
- Temu predmeti u vrijednosti od 200 dolara
- Trava
- Teksturirana fotografija s ukrašenom slikom Isusa
- Akvarij od 75 galona
- Štap za biljar u kutiji
- Riblji file za restoran
- 2 kromirana nastavka ispuha
- Prijenosni termalni pisač
- Lažna kapa za ćelava glavu
- Perilica posuđa
- Respirator i zaštitna kaciga za posao
- Čarobnjački štapić
- Maska za zavarivanje
- Šipka za tuš
- Par djelomičnih zuba u maramici
- Sanjke
- Policijski radio
- Stolić za kavu