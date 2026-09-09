Evo što su nam iz HNK Split rekli o računima za snimanja

Kako smo već pisali splitski gradski vijećnik Jakov Prkić oglasio se na društvenim mrežama povodom računa HNK Split za usluge snimanja. Riječ je o slučaju koji je prije nekoliko dana u Jutarnjem listu spomenuo novinar Tomislav Čadež.

Prema Prkićevoj objavi, na računu se nalaze dvije stavke. Prva, opisana samo kao „usluga snimanja“, iznosi 8.200 eura bez PDV-a, dok se druga odnosi na snimanje i režiranje videozapisa za svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, u iznosu od 1.900 eura.

U nastavku objave Prkić se osvrnuo i na videouradak napravljen za svečanu sjednicu Gradskog vijeća, pritom propitujući kako je moguće da HNK Split podmiruje trošak usluge koja je, prema opisu na računu, bila namijenjena gradskoj svečanosti.

Poslali smo upit HNK-u Split vezano uz navedeni račun, odnosno okolnosti njegovog izdavanja i plaćanja. Šturi odgovor HNK-a Split prenosimo u cijelosti.

- HNK Split podmirio je račun broj 62/1/1 od 11.05.2026. godine za snimanje “KRALJICA LOPTE” u iznosu od 8.200,00 eura bez PDV-a, a za dio troškova od 1.900,00 bez PDV-a koji se odnosi na svečanu sjednicu podnio je Gradu Splitu zahtjev za potraživanjem radi nadoknade sredstava. Navedeni iznos zatvara se prijebojem između HNK Split i Grada Splita, stoji u odgovoru.