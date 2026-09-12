Evo što su iz Općine Sutivan poručili zbog velikog požara na Braču

Veliki požar koji posljednjih dana bjesni dijelovima Brača ostavio je iza sebe golemu opožarenu površinu. Prema dosadašnjim procjenama, vatra je zahvatila oko 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja.

Unatoč velikim razmjerima požara, iz Općine Sutivan poručuju kako je situacija pod kontrolom te da nema razloga za paniku. Posebno ističu kako Sutivan u niti jednom trenutku nije bio ugrožen.

„Naši vatrogasci i sve nadležne službe daju sve od sebe kako bi zaštitili ljude, naselja i imovinu“, poručuju iz Općine, uz apel građanima i brojnim gostima otoka da ostanu smireni i prate službene informacije.

Istodobno upozoravaju da se ne šire nepotvrđene informacije koje mogu dodatno uznemiriti javnost.

Borba s požarom i dalje traje, a na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage i druge službe koje ulažu velike napore kako bi se požar stavio pod potpunu kontrolu.

Iz Sutivana su na kraju uputili poruku podrške vatrogascima i svima koji sudjeluju u gašenju, kao i onima čiju je imovinu požar zahvatio.

„Pomolimo se svetome Roku za kišu“, poručili su iz Općine Sutivan, uz nadu da će ovaj težak trenutak za Brač što prije ostati iza njegovih stanovnika i gostiju.