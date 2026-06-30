Evo što se dogodilo dječaku (13) koji je preminuo kod Buzeta

Pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile smrti 13-godišnjeg dječaka na području Buzeta.

Policija je izvijestila kako je dosad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno da je dječak u noći sa subote na nedjelju upravljao neregistriranim motociklom, i to prije stjecanja prava na upravljanje te bez zaštitne kacige.

Prema dosad poznatim informacijama, na lokalnoj cesti u okolici Buzeta pao je i zadobio tjelesne ozljede.

Naložena obdukcija

Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Podsjetimo, policija je jučer oko 6:05 sati zaprimila dojavu Hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo.