Evo što je izazvalo požar na Dugom otoku: Iskre su bile dovoljne za vatrenu stihiju

Policija je utvrdila uzrok požara koji je u petak navečer izbio na Dugom otoku, na otvorenom prostoru između mjesta Luka i Savar. Očevid su proveli policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite.

Iskre zapalile suhi biljni pokrov

Prema rezultatima očevida, požar je izbio ispod stupa dalekovoda. Došlo je do energetskog pražnjenja na električnim vodičima, pri čemu su nastale iskre koje su pale na suhi biljni pokrov.

Vatra se potom proširila na okolno raslinje i makiju, i to prema jugozapadnom dijelu Dugog otoka. Požar je, podsjetimo, izbio u petak oko 20:20 sati na području između Luke i Savra. Nakon provedenog očevida policija je isključila druge moguće uzroke te utvrdila da je do izbijanja vatre došlo uslijed događaja na električnim vodovima.