Evo što je danas otvoreno u Splitu: Provjerite prije nego krenete u kupnju

Planirate li danas u kupnju, dobro je unaprijed provjeriti koje su trgovine i trgovački centri otvoreni. Zbog pravila o radu nedjeljom dio prodavaonica danas, u nedjelju 2. kolovoza, ne radi, dok su druge otvorene prema posebnom rasporedu.
U nastavku donosimo pregled radnog vremena većih trgovačkih lanaca i shopping centara.
Kaufland – sve trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta.
Lidl – radno vrijeme pojedinih trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Konzum – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.
Studenac – raspored rada dostupan je na službenim stranicama.
Spar – radno vrijeme pojedinih poslovnica provjerite na službenim stranicama.
Tommy – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Plodine – informacije o radu pojedinih trgovina nalaze se na službenim stranicama.
Eurospin – radno vrijeme poslovnica provjerite na službenim stranicama.
Od većih trgovačkih centara:
Mall of Split radi prema redovnom rasporedu.
City Center one Split danas je zatvoren.
Joker Split ne radi nedjeljom tijekom kolovoza.