Evo što će putnici Croatia Airlinesa jesti na letu: U kutiji ih čeka prava dalmatinska marenda

Putnike Croatia Airlinesa od 1. kolovoza u zrakoplovima će dočekati mali gastronomski paket ispunjen okusima Dalmacije. Umjesto klasične avionske grickalice, poslužit će im se pršut, namaz od maslina, krekeri i slatki zalogaji.

Pršut, masline, ružmarin i bademi

Kako je navedeno na pakiranju "Dalmatinske marende", putnici će dobiti: 15 grama pršuta, 30 grama paste od crnih maslina, 35 grama krekera s maslinovim uljem i ružmarinom, 20 grama ušećerenih badema te 20 grama bobića.

Riječ je o kombinaciji slanih i slatkih zalogaja koja bi putnicima trebala približiti poznate dalmatinske okuse još prije nego što njihov zrakoplov sleti na odredište.

Okus Dalmacije već iznad oblaka

Promotivni projekt "Dalmatinska marenda" zajednički su pokrenuli Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica grada Splita, Croatia Airlines i Hrvatska turistička zajednica. Cilj je putnicima predstaviti autentičnu dalmatinsku gastronomiju već tijekom leta.

Projekt dobiva dodatnu važnost uoči 2027. godine, kada će Splitsko-dalmatinska županija nositi titulu Europske regije gastronomije. Tako će putnici od početka kolovoza svoj prvi susret s Dalmacijom imati nekoliko tisuća metara iznad zemlje – uz pršut, masline, ružmarin i nekoliko slatkih zalogaja.