Evo što biste prvo trebali napraviti s ručnikom čim se vratite s mora doma

Naime, u tkanini nakon odlaska s plaže ne ostaju samo pijesak i morska voda. Ručnik tijekom dana upija znoj, sol, ostatke kreme za sunčanje i druge nečistoće, zbog čega je važno pravilno ga osušiti i održavati.

Najveća pogreška je ostaviti mokar ručnik u torbi

Ručnik nije potrebno prati nakon svakog odlaska na plažu, ali ga ne biste smjeli satima ostavljati mokrog u zatvorenoj torbi ili automobilu, prenosi N1.

Toplina i vlaga stvaraju idealne uvjete za razvoj bakterija i neugodnih mirisa. Mnogi misle da je za neugodan miris kriv pijesak, no pravi je problem to što se ručnik nije dovoljno brzo osušio.

Zato ga čim dođete kući ili u apartman izvadite iz torbe, raširite i ostavite da se potpuno osuši.

Prije pranja dobro ga otresite

Prije nego što ručnik stavite u perilicu, dobro ga otresite na otvorenom. Ako je natopljen i pun pijeska, najbolje ga je prvo osušiti jer se suhi pijesak puno lakše odvaja od vlakana nego mokri.

Na taj ćete način spriječiti da pijesak završi u bubnju perilice ili njezinim dijelovima, gdje može stvarati probleme.

Sol i krema za sunčanje ostaju u tkanini

Nakon cjelodnevnog boravka na suncu u ručniku ostaju tragovi soli, krema za sunčanje, ulja za tijelo i znoja.

Ako isti ručnik nekoliko dana samo sušite i ponovno koristite, s vremenom može postati grub, izgubiti svježinu i poprimiti neugodan miris.

Koliko često ćete ga prati ovisi o tome koliko ga koristite. Ako ostaje vlažan, koristi ga više osoba ili je vidljivo prljav, preporučuje se oprati ga i prije završetka godišnjeg odmora.

Ne zaboravite ni torbu za plažu

Osim ručnika, redovito bi trebalo čistiti i torbu za plažu. Na njezinu se dnu nakupljaju pijesak, sol i vlaga, osobito ako u nju svakodnevno spremate mokre kupaće kostime i ručnike.

Povremeno ispraznite torbu, dobro je istresite i očistite prema uputama proizvođača. Prije spremanja provjerite da je potpuno suha.

Nekoliko minuta koje ćete izdvojiti za sušenje i pravilno održavanje ručnika i torbe pomoći će da ostanu svježi, mekani i spremni za sljedeći odlazak na plažu.