EVO RUKE dovodi Josipu Lisac, Atomsko sklonište, Uršulu Najev i Black Coffee

Split će početkom listopada ponovno živjeti u znaku urbane kulture. Manifestacija Revija Urbane Kulture – EVO RUKE održat će se po 13. put, a ovogodišnje izdanje donosi čak 20 koncerata, više od 100 izvođača, izložbe, performanse i filmske projekcije. Program će se održavati od 6. do 10. listopada 2026. na više gradskih lokacija, među kojima su splitska Pjaca, Obrov, Marmontova ulica, Trg Gaje Bulata i Muzej grada Splita.

Završnica u Hrvatskom narodnom kazalištu

Posebnu težinu ovogodišnjem izdanju dat će završni festivalski program u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Organizatori ističu kako su oduševljeni što će svečanost glazbe svojim nastupima obogatiti Josipa Lisac, Atomsko sklonište s originalnim članovima, Uršula Najev i Black Coffee.

Upravo će koncerti u HNK Split biti vrhunac manifestacije koja će kroz nekoliko dana objediniti glazbu, umjetnost i filmski program na otvorenim i zatvorenim gradskim prostorima. Ovogodišnji program EVO RUKE povezan je i s programima 16. Split Blues Festivala te 9. Split Open Jazz Faira, čime se dodatno širi glazbeni raspon manifestacije. Organizatori najavljuju bogat program u kojem će publika moći uživati u različitim glazbenim žanrovima, od bluesa i jazza do rocka i autorskih izvedbi istaknutih domaćih glazbenika.

Snima se i dokumentarni film

Sva događanja u sklopu manifestacije snimat će se za potrebe dokumentarnog filma "Evo ruke, Splite", koji će nakon postprodukcije i montaže biti emitiran na nacionalnoj televiziji.

Ulaznice za koncerte Uršule Najev i Black Coffee 8. listopada, Josipe Lisac 9. listopada te Atomskog skloništa 10. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu Split bit će dostupne putem Adriaticketa.