Evo koliko je utakmica na Svjetskom prvenstvu odigrano u "ekstremnim vrućinama"

Analiza je pokazala da su susreti Svjetskog nogometnog prvenstva u Miamiju i Monterreyju odigrani pri tzv. temperaturi mokrog termometra od 28 Celzijevih stupnjeva ili više – granici nakon koje tijelo više teško učinkovito hladi samo sebe.

Najgori uvjeti zabilježeni su tijekom utakmice Saudijske Arabije i Urugvaja u Miamiju, dok je drugi najteži slučaj bio dvoboj Švedske i Tunisa u Monterreyju. Obje utakmice igrane su navečer, ali uz visoku kombinaciju temperature i vlage, piše Guardian.

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Sindikat profesionalnih nogometaša FIFPRO ranije je upozorio da bi utakmice pri takvim uvjetima trebalo odgoditi ili pomaknuti.

Šest utakmica iznad opasnog praga

Od prvih 24 utakmice turnira čak šest ih je odigrano u gradovima gdje je temperatura mokrog termometra dosegnula ili premašila 28 stupnjeva. Među njima su bili susreti u Houstonu, Miamiju i Dallasu, uključujući utakmicu Engleske i Hrvatske.

U Dallasu je, primjerice, susret Engleske i Hrvatske igran pri gotovo 35 stupnjeva prema toj mjernoj vrijednosti, no klimatizirani stadion smanjio je temperaturu unutar objekta na oko 22 stupnja.

FIFA je zbog očekivanih visokih temperatura u Sjevernoj Americi pomaknula neke termine utakmica na kasnije sate i uvela obavezne pauze za osvježenje. Neki stadioni imaju krovove ili klimatizaciju, što ublažava uvjete.

Upozorenje za igrače, navijače i radnike

Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine nisu problem samo za nogometaše, već i za navijače te zaposlenike na stadionima koji često rade satima prije početka utakmica na suncu.

"Stajanje na izravnom suncu može biti opasno i pri nižim temperaturama", upozorio je Robbie Parks, stručnjak za klimatsko zdravlje sa Sveučilišta Columbia.

Dodao je da su hlad, dostupna voda i dodatne mjere hlađenja ključni za zaštitu ljudi na stadionima.

Ekstremne vrućine smatraju se jednim od najsmrtonosnijih posljedica klimatskih promjena, a organizatori Svjetskog prvenstva suočeni su s izazovom kako zaštititi sve sudionike turnira.

FIFA tvrdi da prati vremenske uvjete u stvarnom vremenu te da je pripremila dodatne mjere – uključujući zone hlada, sustave za hlađenje, distribuciju vode i medicinske protokole za slučajeve toplinskog stresa.