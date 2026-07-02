Evo koliko je Bosna i Hercegovina zaradila na Svjetskom prvenstvu

Bosna i Hercegovina završila je svoj povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 2:0 od domaćina Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala. Golove za Amerikance postigli su Folarin Balogun u 45. i Malik Tillman u 82. minuti, a osim sportskog uspjeha, reprezentacija BiH s turnira odlazi i s vrijednom financijskom nagradom.

Prema FIFA-inu sustavu raspodjele nagradnog fonda, svaki savez čija reprezentacija izbori plasman u šesnaestinu finala dobiva dodatnih 11 milijuna američkih dolara. Taj se iznos pribraja nagradama koje reprezentacije ostvaruju već samim plasmanom na Svjetsko prvenstvo.

Tako je Nogometni savez Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Mundijalu ukupno zaradio 23,5 milijuna američkih dolara.

Da je BiH uspjela iznenaditi SAD i izboriti osminu finala, zarada bi bila veća za još četiri milijuna dolara.

Ovako izgleda FIFA-ina isplata za Bosnu i Hercegovinu:

2,5 milijuna dolara za troškove priprema

10 milijuna dolara za plasman na Svjetsko prvenstvo

11 milijuna dolara za prolazak skupine

Ukupna zarada: 23,5 milijuna američkih dolara.