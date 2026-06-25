Evo koliko je BiH zaradila plasmanom u nokaut-fazu SP-a

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Katra u utakmici koju je morala dobiti.

Osim vlastitog trijumfa, BiH je čekala rasplet dvoboja Brazila i Škotske. Trebala joj je pobjeda Brazila, a upravo se to i dogodilo, čime je potvrđen prolazak u nokaut-fazu.

Prema dostupnim informacijama, Bosnu i Hercegovinu u šesnaestini finala očekuje reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država.

Velika financijska injekcija za Savez

Uz veliki sportski uspjeh, Savez može biti zadovoljan i financijskim učinkom. Nakon što je za plasman na Svjetsko prvenstvo zaradio devet milijuna dolara, prolazak među 32 najbolje reprezentacije donio je dodatna dva milijuna.

To znači da je BiH dosad na ovom Svjetskom prvenstvu ukupno zaradila 11 milijuna dolara.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine grupnu fazu završila je pobjedom protiv Katra, remijem s Kanadom i porazom od Švicarske. Sada slijedi najvažniji dio natjecanja – borba za mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta, piše Gol.hr.