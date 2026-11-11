Evo koliko će Split platiti najvećim zvijezdama Adventa: Jedan koncert gotovo 80 tisuća eura, poznati i ostali iznosi

Split se priprema za jedan od najraskošnijih adventskih programa dosad, a poznati su i iznosi koje Grad planira izdvojiti za nastupe glazbenih zvijezda. Prema podacima objavljenima u Elektroničkom oglasniku javne nabave, za koncerte je zasad predviđeno oko 420 tisuća eura, pri čemu u taj iznos nisu uključeni svi najavljeni programi. Najviše se izdvaja nastup legendarnog Bijelog dugmeta, čija je procijenjena vrijednost gotovo 80 tisuća eura.

Ovogodišnji Advent u Splitu počinje 27. studenoga, a građane i posjetitelje očekuju brojni koncerti na Rivi i Prokurativama. Među najavljenim izvođačima su Dino Merlin, Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Bijelo dugme, Dalmatino, Toni Cetinski i niz drugih poznatih glazbenika.

Ukupna vrijednost organizacije Adventa procjenjuje se na oko 1,7 milijuna eura, a dio sredstava Grad planira osigurati putem sponzorstava i zakupa adventskih kućica.

Bijelo dugme uvjerljivo najskuplje

Prema objavljenim podacima o javnoj nabavi, za nastup Bijelog dugmeta predviđeno je 79.500 eura, što je zasad najveći pojedinačni iznos među koncertima za koje su poznate procijenjene vrijednosti.

Na drugom mjestu nalazi se popularna splitska grupa Dalmatino, za čiji je koncert predviđeno 29.000 eura, dok je nastup Sergeja Ćetkovića procijenjen na 27.000 eura.

Toni Cetinski slijedi s 25.000 eura, a za nastup Duška Kuliša planirano je 20.200 eura.

Objavljeni su i iznosi za ostale izvođače:

Bijelo dugme – 79.500 eura

Dalmatino – 29.000 eura

Sergej Ćetković – 27.000 eura

Toni Cetinski – 25.000 eura

Duško Kuliš – 20.200 eura

Miroslav Škoro – 18.000 eura

Zorica Kondža – 17.000 eura

Crvena jabuka – 16.000 eura

Silente – 15.000 eura

Alen Hržica – 13.000 eura

Psihomodo Pop – 12.000 eura

Neno Belan – 12.000 eura

Rišpet – 11.900 eura

Ana Uršula Najev – 10.000 eura

Vatra – 8.000 eura

Sestre Husar – 7.600 eura

Važno je naglasiti da se radi o procijenjenim vrijednostima javne nabave, a ne nužno o konačnim ugovorenim honorarima izvođača.

Koliko će stajati doček Nove godine?

Posebnu pozornost privlači novogodišnji program na splitskoj Rivi. U najluđoj noći Splićane i njihove goste zabavljat će Jelena Rozga i Jakov Jozinović, dok je za dnevni doček najavljen Jacques Houdek.

Procijenjena vrijednost nabave izvođačkih usluga za večernji doček iznosi 88.000 eura, dok je za dnevni program predviđeno dodatnih 22.400 eura.

Za nastup Dine Merlina, koji će na Rivi zapjevati 30. prosinca, još nije objavljena procijenjena vrijednost, kao ni za posebnu večer posvećenu Oliveru Dragojeviću.

Zbroj dosad objavljenih procijenjenih vrijednosti nastupa iznosi približno 420.000 eura, bez dva novogodišnja programa. Budući da još nisu poznati iznosi za sve najavljene koncerte, ukupni trošak glazbenog dijela Adventa mogao bi biti veći.

Grad očekuje stotine tisuća eura od sponzora i kućica

Gradonačelnik Tomislav Šuta prilikom predstavljanja adventskog programa krajem listopada najavio je kako će ovogodišnja manifestacija biti sadržajno bogatija od prethodnih.

Ukupni organizacijski troškovi procijenjeni su na oko 1,7 milijuna eura, ali Grad očekuje i značajne prihode.

Prema najavama, od sponzora bi trebalo biti osigurano najmanje 400.000 eura, dok se od zakupa adventskih kućica očekuje između 200.000 i 300.000 eura.

Ako se takva očekivanja ostvare, riječ je o ukupno 600.000 do 700.000 eura prihoda koji bi mogli pokriti dio organizacijskih troškova.

Svi koncerti na glavnim adventskim lokacijama bit će besplatni za građane i posjetitelje.

Ograničene cijene fritula, kobasica i kuhanog vina

Ovogodišnji Advent donosi i određene promjene u ugostiteljskoj ponudi.

Grad Split odlučio je ograničiti cijene pojedinih proizvoda na adventskim kućicama, pa će porcija fritula moći stajati najviše četiri eura, a kuhano vino, kobasice i hot dog najviše tri eura.

Promijenjen je i način odabira zakupaca kućica. Uz visinu ponuđene zakupnine, vrednovat će se i kvaliteta ugostiteljske ponude.

Panoramski kotač i karusel zasad otpali

Iako su u početnim najavama spominjani panoramski kotač i karusel, njihovo postavljanje zasad nije realizirano prema prvotnom planu.

Za najam zabavnih naprava i pripadajuće infrastrukture na Rivi i Prokurativama bila je predviđena procijenjena vrijednost od 175.000 eura.

Međutim, na postupak nabave pristigla je samo jedna ponuda, tvrtke Fest iz Ozlja, koja je odbijena zbog tehničkih i dokumentacijskih nedostataka.

Unatoč tome, Split od 27. studenoga očekuje bogat blagdanski program, a sudeći prema objavljenim iznosima, glazbeni dio ovogodišnjeg Adventa bit će jedna od njegovih najvećih financijskih stavki.