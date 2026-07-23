Evo koliko će Luka Modrić zaraditi u sljedećoj sezoni u Milanu

Luka Modrić produljio je ugovor s Milanom na još godinu dana. Prema Gazzetti dello Sport, Modrić će zadržati osnovnu godišnju plaću od 3,5 milijuna eura, koju je imao i prošle sezone. Talijanski insajder Nicolo Schira navodi da će s uključenim bonusima moći zaraditi do 4,5 milijuna eura.

Modrić je u Milan stigao bez odštete u srpnju 2025., nakon 13 godina i 28 trofeja u Real Madridu. Potpisao je ugovor na jednu sezonu s mogućnošću produljenja do 2027., a već se u prvoj godini nametnuo kao jedan od ključnih igrača. U Serie A nastupio je 34 puta, postigao dva pogotka i upisao tri asistencije, uz 2.816 minuta na terenu. Veću minutažu spriječila mu je ozljeda jagodične kosti krajem travnja.

Modrić ima 41 godinu, a još uvijek igra za reprezentaciju i Milan

Milan je sezonu završio bez plasmana u Ligu prvaka, zbog čega se nakon prvenstva nagađalo da bi Modrić mogao napustiti klub ili završiti karijeru. Spominjao se i povratak u Dinamo, no hrvatski veznjak odlučio je ostati u Milanu jer se ne želi oprostiti nakon razočaravajućeg završetka sezone.

U novoj momčadi Rubena Amorima trebao bi imati nešto manju minutažu, ali i važnu ulogu vođe te mentora mlađim veznjacima. Modrić u rujnu puni 41 godinu, ali trenutačno ne razmišlja o završetku klupske karijere. Milan će sljedeće sezone igrati Serie A, Kup Italije i Europa ligu, natjecanje čiji trofej hrvatski veznjak još nema u bogatoj kolekciji, piše Index.