Ovogodišnji Advent u Splitu, nakon odustajanja od koncerta Dine Merlina, trebao bi koštati 1.449.000 eura. Međutim, kada se od tog iznosa oduzmu prihodi od sponzora i adventskih kućica, procijenjeni trošak za Grad Split pada na 979 tisuća eura. Otkrio je to splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji za medije održanoj u petak.

Nakon brojnih reakcija javnosti na najavljene troškove Adventa i koncerta Dine Merlina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odlučio je javno predstaviti financijsku konstrukciju ovogodišnje blagdanske manifestacije.

Kako je objasnio, prvotna procjena ukupnih troškova iznosila je oko 1,7 milijuna eura. Nakon odluke da se ugovor s Dinom Merlinom neće potpisati, iznos je smanjen na 1.449.000 eura.

„Do sada smo sve javno predstavili. Ni u jednom trenutku nismo izostavili nijednu informaciju. Mislim da smo prvi grad u državi koji je jasno prezentirao koliko se određeni troškovi očekuju kada je riječ o Adventu. Dali smo određene procjene i projekcije, a to nisu bili konačni iznosi”, rekao je Šuta.

Advent će koštati 1,45 milijuna eura, ali Grad očekuje manji stvarni trošak

Prema podacima koje je iznio gradonačelnik, od sponzora je do sada prikupljeno 180 tisuća eura, dok je od adventskih kućica uprihođeno dodatnih 290 tisuća eura.

To znači da je već osigurano ukupno 470 tisuća eura prihoda.

„Ukupan trošak bez Merlina je milijun i 449 tisuća eura. Kada umanjimo taj iznos za 470 tisuća eura, koliko smo uprihodili, dolazimo do 979 tisuća eura stvarnog troška za Grad”, objasnio je Šuta.

Gradonačelnik je naglasio da to nije konačna računica jer se očekuju dodatni sponzorski prihodi.

„Sponzori još nisu konačni. Do sada imamo 180 tisuća eura i taj dio, zajedno s prihodima od kućica, dovodi nas na iznos manji od milijun eura”, kazao je.

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Šuta je iznio i pregled pojedinačnih troškova organizacije Adventa.

Uz navedeno, predviđeni su i drugi troškovi, među kojima su organizacija prigodnih sadržaja, bakalar, fritule i ostali dijelovi blagdanskog programa.

Navedene stavke predstavljaju iznose koje je gradonačelnik izdvojio u svojem izlaganju i ne čine potpunu specifikaciju ukupnog proračuna.

„Govorilo se da će panoramski kotač koštati 200 tisuća eura. To nije istina”

Šuta se posebno osvrnuo na informacije o cijeni panoramskog kotača, koje su se prethodnih dana pojavljivale u javnosti.

„Sjetite se samo kotača, kada je izašlo da će koštati 200 tisuća eura. Svakakve smo napise mogli vidjeti, međutim i to je bila neistina”, kazao je.

Prema njegovim riječima, pristigla ponuda nije bila valjana, a trošak o kojem se govorilo iznosio je približno 20 tisuća eura.

Bez Dine Merlina: Njegov nastup trebao je koštati 140 tisuća eura

Jedna od najvećih promjena u programu ovogodišnjeg Adventa odnosi se na koncert Dine Merlina, koji je bio najavljen za 30. prosinca.

Šuta je potvrdio da ugovor s glazbenikom neće biti potpisan, a objasnio je i koliko je njegov nastup trebao koštati.

„Koncert koji smo najavili koštao bi 140 tisuća eura. Produkcija i iznos koji je bio najavljen odnosili su se na Dinu Merlina, Jakova Jozinovića i Jelenu Rozgu. To su bitne stvari koje treba razjasniti”, istaknuo je.

Naglasio je da se ranije spominjana procjena produkcije nije odnosila samo na Merlinov koncert, nego na više nastupa.

Otkrio je i da je Merlinov menadžment ponudio pronalazak sponzora koji bi pokrio dio produkcijskih troškova, u iznosu od 80 tisuća eura plus PDV.

Unatoč tome, odlučio je odustati od koncerta.

„S obzirom na to da su se stvorile podjele u društvu, donio sam odluku da se ugovor s Dinom Merlinom neće potpisati. Ne želim nikakve podjele u društvu”, poručio je.

Dodao je da ugovor nije potpisan i da nisu nastale ugovorne obveze prema izvođaču.

Hoće li se trošak produkcije dodatno smanjiti?

Nakon odustajanja od Merlinova nastupa otvorilo se pitanje hoće li se dodatno smanjiti i troškovi produkcije, s obzirom na to da je prvotna procjena obuhvaćala više koncerata.

Šuta je potvrdio da nova procjena još nije izrađena.

„To će odrediti ljudi koji će sada sve sagledati nakon ovih informacija. Nemam u ovom trenutku procjene. Sagledat će se što se može eliminirati od opreme, a zatim će se ići u javni poziv”, objasnio je.

Potvrdio je i da za 30. prosinca trenutačno nema predviđenog zamjenskog koncerta.

„Advent nije samo koncert. Ulaganja se vraćaju kroz gospodarstvo”

Gradonačelnik je poručio da se troškovi Adventa ne bi smjeli promatrati isključivo kao proračunski rashod, nego i kroz gospodarske učinke manifestacije.

Prema njegovim riječima, Advent potiče potrošnju, turističke dolaske i poslovanje lokalnih poduzetnika.

„Naš je cilj da se gospodarski dio itekako poveća, da svi pokazatelji budu pozitivni za Grad, i u smislu potrošnje i u smislu sadržaja”, rekao je.

Naglasio je da program ne obuhvaća samo glazbene nastupe.

„Ovdje nije samo riječ o koncertima. Imamo i dječje sadržaje i druge duhovne sadržaje koji su također dio našeg adventskog programa”, kazao je.

Šuta smatra da Split, čak i bez koncerta Dine Merlina, može imati jedan od najboljih adventskih programa u Hrvatskoj.

„Držim da ćemo i dalje imati najbolji Advent u Republici Hrvatskoj. Za Advent se sigurno treba ulagati, ulaganja su potrebna, ali se u svemu tome mora pogledati i što će Grad zauzvrat dobiti”, zaključio je.

Prema trenutačno predstavljenoj računici, Advent u Splitu trebao bi stajati približno 1,45 milijuna eura, dok bi nakon uračunavanja dosad ostvarenih prihoda neto trošak za Grad iznosio 979 tisuća eura. Konačna cijena ovisit će o preostalim ugovorima, prilagodbama programa i dodatnim prihodima od sponzora.