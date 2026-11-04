Evo koliko bi koštao boksački spekatkl na Poljudu. Hrgović želi braniti naslov u Splitu

Filip Hrgović volio bi prvu obranu svjetskog naslova odraditi pred domaćom publikom, u zagrebačkoj Areni ili na splitskom Poljudu. No njegovi promotori preferiraju Las Vegas, gdje je zarada znatno veća. Boksač je spreman odreći se dijela honorara, ali za organizaciju spektakla u Hrvatskoj potrebna je i potpora države.

Filip Hrgović ne skriva želju da svjetski naslov brani u Hrvatskoj. Iako njegovi promotori imaju ponude za organizaciju meča u američkim hotelima i Las Vegasu, gdje su financijski uvjeti znatno povoljniji, hrvatski boksač volio bi nastupiti pred domaćim navijačima.

„To bi bila moja velika želja, naravno. Ali moji promotori imaju jako puno ponuda da taj meč odvedu u razne hotele u Americi, u Las Vegas, čiji sponzori nisu zainteresirani za meč u Hrvatskoj. Taj meč u Hrvatskoj za njih bi jednostavno bio financijski gubitak”, rekao je Hrgović gostujući u RTL-u Danas.

Svjetski naslov osvojio je u Londonu, a želja mu je braniti ga protiv Kubanca Sáncheza upravo u Hrvatskoj. Kao moguće lokacije spominju se zagrebačka Arena i splitski Poljud. Na splitskom stadionu, vjeruje Hrgović, meč bi moglo pratiti i do 40 tisuća gledatelja.

Boksački spektakl na Poljudu?

Ideja o boksačkom spektaklu na Poljudu dolazi u trenutku kada se već mjesecima raspravlja o budućnosti splitskog stadiona. Ipak, njegova arhitektura i kapacitet mogli bi ga učiniti jedinstvenom pozornicom za takav događaj.

„Siguran sam da bi taj meč s prostorom u kojem se događa bio toliko impresivan kao u bilo kojoj drugoj zatvorenoj areni. Ne govorim ni o broju gledatelja koji bi mogao primiti jer nijedna Arena to ne bi mogla primiti, ali nema tog prostora u Hrvatskoj poput poljudskog stadiona”, smatra Jerko Rošin, predsjednik Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti.

No čak i kada bi stadion bio spreman za organizaciju takvog događaja, ostaje pitanje financijske isplativosti i televizijskog tržišta.

Organizirati veliku boksačku priredbu u Hrvatskoj nije jednostavno, osobito kada je riječ o publici na najvažnijem tržištu za boks.

„Vrlo dobro znamo da se ne možemo usporediti s jednim Londonom, Rijadom ili Las Vegasom, gdje su uvjeti drukčiji. Vremenske zone također su drukčije. Amerikanci bi se morali dizati u tri sata ujutro da bi gledali taj meč. Hoće li oni to htjeti ili ne?”, upozorava Bono Bošnjak, predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza.

Organizacija jedne velike boksačke večeri u Rijadu, uključujući honorare boksača, stajala je oko 110 milijuna eura. Troškovi jednog od najvećih mečeva u Las Vegasu mogli su dosegnuti čak 350 milijuna eura, dok se za spektakl na londonskom Wembleyju procjenjuje iznos od oko 45 milijuna eura.

Hrgovićev spektakl ne bi stajao toliko. Ali i hrvatska računica bila bi milijunska.

„Pa to je negdje oko 15 milijuna eura u igri, što je za našu Vladu i Hrvatsku velika cifra s obzirom na to koliko Hrvatska izdvaja za sport”, kaže Bošnjak.

Čeka se reakcija Vlade

Jedan od načina da se smanje troškovi jest i Hrgovićevo odricanje od dijela zarade. Boksač poručuje kako mu je nastup pred domaćom publikom važniji od financijske dobiti koju bi ostvario u inozemstvu.

„Što se mene tiče, ja sam osobno spreman i puno manje zaraditi nego da se borim vani. Meni je boriti se u Hrvatskoj iznad svega”, poručio je Hrgović.

Prema njegovim riječima, promotori su Vladi već predstavili financijske zahtjeve za organizaciju meča. O mogućnosti održavanja spektakla razgovarao je i s premijerom. O svemu su se za Net.hr oglasili iz Ministarstva turizma sporta.

"Vjerujemo da bi to bio poseban trenutak za hrvatski sport i ljubitelje boksa, a o konkretnim mogućnostima i organizacijskim aspektima moći će se razgovarati kada budu poznati detalji i uvjeti održavanja borbe."

Dok se čeka odgovor na pitanje gdje će se održati njegova sljedeća borba, Hrgović poručuje da su mu sportski ciljevi jasni.

„Sljedeći koraci su da ću ih sve prebiti i postati undisputed, ako Bog da”, zaključio je hrvatski boksač.