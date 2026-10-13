Evo kolike šanse kladionice daju Hajduku protiv Ajaxa: Tko je favorit na Poljudu?

Splitski Poljud u četvrtak će biti pozornica velikog europskog spektakla. Hajduk će pred svojim navijačima pokušati iznenaditi Ajax, jednog od najpoznatijih nizozemskih klubova, a prema aktualnim kladioničarskim koeficijentima gosti u Split stižu kao izraziti favoriti. Iako Bijeli imaju prednost domaćeg terena i podršku svojih navijača, međunarodne kladionice znatno veće izglede za pobjedu daju nizozemskom sastavu.

Evo što kažu koeficijenti

Prema podacima specijaliziranog portala InfoBetting, koji uspoređuje ponudu više kladionica, prosječni koeficijent na pobjedu Hajduka iznosi približno 5,44, na neodlučen rezultat 4,46, dok se pobjeda Ajaxa vrednuje koeficijentom od samo 1,49. Takav odnos jasno pokazuje da kladionice smatraju kako je Ajax znatno bliži osvajanju sva tri boda. Kada se navedeni koeficijenti pretvore u okvirne vjerojatnosti, uz uklanjanje kladioničarske marže, proizlazi da Ajax ima približno 62 posto izgleda za pobjedu, neodlučenom rezultatu pripada oko 21 posto, dok se Hajdukov trijumf procjenjuje na približno 17 posto. Drugim riječima, prema ovakvoj tržišnoj procjeni, pobjeda nizozemskog velikana više je od tri puta izglednija od slavlja splitske momčadi. Naravno, riječ je o matematičkoj procjeni temeljenoj na koeficijentima, a ne o jamstvu konačnog ishoda utakmice.

I druge kladionice Ajax vide kao izrazitog favorita

Sličan odnos snaga može se pronaći i kod drugih međunarodnih priređivača klađenja. Primjerice, Sportingbet je za pobjedu Ajaxa ponudio koeficijent 1,55, dok se pobjeda Hajduka vrednuje koeficijentom 4,75, a neodlučen rezultat koeficijentom 4,20. Prema usporednim podacima portala Dailysports, prosječni koeficijent na slavlje Ajaxa iznosi približno 1,49, dok je prosjek na pobjedu Hajduka oko 5,72.

Iako se ponude pojedinih kladionica razlikuju, zajednički zaključak ostaje isti: Ajax je favorit, a pobjeda Hajduka predstavljala bi iznenađenje u odnosu na tržišna očekivanja. Valja naglasiti da se koeficijenti mijenjaju sve do početka susreta, ovisno o uplatama, informacijama o sastavima i drugim okolnostima.

Hajduk se uzda u Poljud i podršku navijača

Ipak, nogomet je mnogo puta pokazao da se utakmice ne dobivaju na papiru. Posebno kada je riječ o europskim susretima na Poljudu, gdje atmosfera može biti važan čimbenik. Hajduk će pokušati iskoristiti domaći teren i nametnuti se protiv favoriziranog protivnika, a dodatno samopouzdanje Bijelima može dati i prvenstvena pobjeda protiv Dinama rezultatom 2:1, ostvarena 10. listopada.

S druge strane, Ajax je istoga dana u nizozemskom prvenstvu remizirao s NEC-om rezultatom 1:1. Premda kladionice jasno favoriziraju nizozemsku momčad, Hajduk će imati priliku pokazati da razlika u koeficijentima ne mora nužno značiti i razliku na travnjaku.

Počinje europska avantura Bijelih

Dvoboj protiv Ajaxa bit će prva Hajdukova utakmica u ligaškoj fazi Konferencijske lige, natjecanju u kojem splitsku momčad očekuje ukupno šest susreta. Nakon domaćeg ogleda s Ajaxom, Bijeli će 22. listopada gostovati kod švicarskog Thuna, a u nastavku europske kampanje očekuju ih i utakmice protiv Lincoln Red Impsa, Sint-Truidensea, Nordsjællanda i Midtjyllanda.

Svaki osvojeni bod mogao bi biti iznimno važan u borbi za nastavak europskog natjecanja. Prva prepreka ujedno je i jedna od najzvučnijih. Ajax na Poljud dolazi kao veliki favorit, a gotovo sve analizirane kladioničarske procjene prednost daju gostima. No, jedno je sigurno: Hajduk će u četvrtak imati priliku pred svojim navijačima pokušati srušiti prognoze i prirediti veliko europsko iznenađenje.