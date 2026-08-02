Evo kojih će 11 istrčati od prve minute u Varaždinu, među njima i Livaja

Hajduk danas od 18:30 gostuje kod Varaždina u prvoj prvenstvenoj utakmici u aktualnoj sezoni.

Bijeli su uoči prvenstva odigrali četiri službena susreta u kvalifikacijama za Europsku ligu te su u posljednjem od njih u četvrtak s 4:0 poraženi od Pafosa na Cipru čime se završili svoj put u ovom natjecanju te europske kvalifikacije nastavljaju u okviru Konferencijske lige.

Varaždin je odigrao dvije utakmice u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu s češkim Jablonecom. U Varaždinu su pobijedili s 3:2, a u četvrtak su u uzvratu odigranom u Češkoj poraženi s 2:0 te su s ukupnih 4:3 eliminirani iz natjecanja.

U odnosu na prošle utakmice trener Garcia u Varaždinu može računati na krilnog napadača Šotičeka koji je u srijedu potpisao za Hajduk nakon što je dogovorena njegova posudba iz švicarskog Basela, a na raspolaganju nema Brajkovića zbog ozljede koljena.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Dino Knez iz Osijeka, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Gabrić, Hoorenbeeck, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Šego, Pukštas, Melnjak - Livaja Klupa: Stipica, Fesyuk, Bamba, Dalisson, Raçi, Marešić, Šutalo, Brruti, Šotiček, Huram, Skelin, Hodak