Evo kojih će 11 Garcia poslati na teren od prve minute protiv Istre

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Istre 1961 na Poljudu u okviru 2. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su se u petak vratili u Split iz Vilniusa gdje su prethodnog dana s 5:2 svladali Žalgiris u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bilo je to ujedno i treće uzastopno gostovanje za Hajdukovu momčad.

U prvoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je poražen na gostovanju kod Varaždina rezultatom 2:1 te danas traži prve bodove u SuperSport HNL-u, a trener Garcia na raspolaganju i dalje nema ozlijeđenog Brajkovića.

Istra je, koju u ovoj sezoni vodi španjolski stručnjak Javier Cabello, u prvoj utakmici poražena s 3:2 od Lokomotive na domaćem terenu.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Stipe Brajković iz Šibenika i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

Evo koju je jedanaestoricu Gonzalo Garica odabrao za današnju utakmicu:

Silić - Hodak, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Sigur, Šotiček - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Dalisson, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Brutti, Del Moral, Acapandié, Huram