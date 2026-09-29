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Evo koji je vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj

Kardiovaskularne bolesti i dalje su "ubojica broj jedan" u Hrvatskoj. Od njih godišnje umre čak dvadeset tisuća ljudi. U Europskoj uniji to je milijun 700 tisuća smrti godišnje. EU zbog njih bilježi gospodarsku štetu veću od dvjesto osamdeset milijardi eura

Donesen je Europski plan za srce, a kako je rečeno na konferenciji o toj temi, na prvom je mjestu prevencija jer se čak sedamdeset posto smrti prouzročenih bolestima srca i krvnih žila može spriječiti ranim pregledima.

- Nitko ne negira da je svatko odgovoran za vlastito zdravlje. Ali desetljeća javnih kampanja, osvješćivanja građana, zapravo nisu polučila rezultat kakav smo očekivali i kakav smo trebali. Dakle, moramo se s tog narativa "jedi zdravo, pazi koliko piješ, nemoj pušiti, moraš se kretati" pomaknuti na nešto što je i društvena odgovornost. Odgovornost države i društva u cjelini, rekla je Romana Jerković Kraljić, predsjednica Skupine zastupnika Europskog parlamenta za kardiovaskularno zdravlje.

- Upravo izrađujemo nacionalni plan suzbijanja kardiovaskularnih bolesti, koji će biti vrlo ozbiljan i vrlo sveobuhvatan. Neke sastavnice toga plana su već u primjeni, kao što je, na primjer, univerzalni probir predškolske djece na takozvanu nasljednu obiteljsku hiperkolesterolemiju. Tu smo među svjetskim pionirima, naglasio je Davor Miličić, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, piše HRT.

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