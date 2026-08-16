Evo koji dio Splita ostaje bez struje

Dio Splita sutra, 17. kolovoza, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Kako je najavljeno, radovi će se izvoditi zbog zamjene brojila, a prekid opskrbe električnom energijom očekuje se u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

Bez struje od 8:30 do 12:30 sati

Planirani prekid trajat će od 8:30 do 12:30 sati. Radovi će obuhvatiti potrošače na adresama Velebitska 49 te Teslina 5, 7 i 9.

Građanima se savjetuje da se pripreme

Riječ je o unaprijed planiranim radovima, pa se građanima preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenom razdoblju prekida opskrbe.