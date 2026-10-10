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Evo koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje u Splitu: Donosimo popis i radno vrijeme

Splićani koji ove nedjelje, 11. listopada, planiraju u kupnju imat će na raspolaganju brojne trgovine i dva velika trgovačka centra. Donosimo pregled otvorenih poslovnica i njihova radnog vremena

I ove nedjelje, 11. listopada, dio trgovina i trgovačkih centara u Splitu otvorit će svoja vrata kupcima. Prema dostupnim podacima, radit će Joker i City Center one, dok će Mall of Split biti zatvoren. Otvorene će biti i brojne poslovnice Lidla, Tommyja, Konzuma, Ribole, Studenca i Spara.

Trgovački centri

Trgovački centar Joker na adresi Put Brodarice 6 radit će od 9 do 21 sat. Na službenim stranicama centra objavljeno je da Joker od 20. rujna ponovno radi nedjeljom prema redovnom radnom vremenu.

Otvoren će biti i City Center one Split na Vukovarskoj 207. Prema dostupnim rasporedima, trgovine će raditi od 9 do 21 sat, dok pojedini sadržaji mogu imati drukčije radno vrijeme.

Mall of Split na adresi Josipa Jovića 93 ove nedjelje neće raditi. Prema objavljenom rasporedu centra, sve nedjelje u listopadu su neradne.

Lidl

Dvije Lidlove poslovnice radit će od 8 do 21 sat:

  • Poljička cesta 37 – od 8 do 21 sat
  • Ulica Nikole Tesle 16 A – od 8 do 21 sat

Tommy

Brojne Tommyjeve poslovnice bit će otvorene, a većina će raditi do 21 sat:

  • Tolstojeva 32 – od 7 do 21 sat
  • Trg hrvatske bratske zajednice 4 – od 7 do 21 sat
  • Varaždinska 3 A – od 7 do 21 sat
  • Grge Novaka 1 – od 7 do 21 sat
  • Dubrovačka 1 – od 7 do 21 sat
  • Velebitska 121 – od 7 do 21 sat
  • Bušićeva 8 A – od 7 do 21 sat
  • Put Brodarice 6 – od 8 do 21 sat
  • Mejaši 33 – od 7 do 20 sati

Konzum

Dio Konzumovih trgovina radit će prema skraćenom nedjeljnom rasporedu:

  • Vladimira Nazora 22 – od 8 do 13 sati
  • Table 33 – od 8 do 13 sati
  • Alojza Stepinca 41 – od 8 do 13 sati
  • Put Stinica 1 – od 8 do 14 sati
  • Kukuljevićeva 16 – od 7 do 12 sati
  • Kijevska 7 – od 7 do 12 sati

Spar i Interspar

Otvorene će biti i sljedeće poslovnice:

  • Spar, Boškovićeva 24 – od 8 do 20 sati
  • Spar, Poljička cesta 2/1 – od 8 do 14 sati
  • Interspar, City Center one, Vukovarska 207 – od 8 do 21 sat

Ribola

Kupnju će biti moguće obaviti i u više Ribolinih trgovina:

  • Šibenska 59 – od 7 do 20 sati
  • Ante Starčevića 26 – od 7 do 20 sati
  • Gat Svetog Duje 1 – od 7 do 21 sat
  • Mostarska 34 – od 7 do 21 sat
  • Jeretova 12 – od 7 do 20 sati
  • Jobova 1 – od 7 do 21 sat
  • Radnička 1 – od 7 do 20 sati
  • Ruđera Boškovića 10 – od 7 do 21 sat

Studenac

Pojedine trgovine radit će i do kasnih večernjih sati:

  • Slavićeva 15 – od 7 do 22 sata
  • Mažuranićevo šetalište 53 A – od 7 do 22 sata
  • Mostarska 83 – od 6:30 do 21 sat
  • Trondheimska 2 – od 7 do 21 sat
  • 141. brigade 1 B – od 7 do 21 sat

Radno vrijeme trgovina može se naknadno promijeniti, stoga se građanima preporučuje da prije odlaska u kupnju provjere informacije za željenu poslovnicu.

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