Evo koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje u Splitu: Donosimo popis i radno vrijeme

I ove nedjelje, 11. listopada, dio trgovina i trgovačkih centara u Splitu otvorit će svoja vrata kupcima. Prema dostupnim podacima, radit će Joker i City Center one, dok će Mall of Split biti zatvoren. Otvorene će biti i brojne poslovnice Lidla, Tommyja, Konzuma, Ribole, Studenca i Spara.
Trgovački centri
Trgovački centar Joker na adresi Put Brodarice 6 radit će od 9 do 21 sat. Na službenim stranicama centra objavljeno je da Joker od 20. rujna ponovno radi nedjeljom prema redovnom radnom vremenu.
Otvoren će biti i City Center one Split na Vukovarskoj 207. Prema dostupnim rasporedima, trgovine će raditi od 9 do 21 sat, dok pojedini sadržaji mogu imati drukčije radno vrijeme.
Mall of Split na adresi Josipa Jovića 93 ove nedjelje neće raditi. Prema objavljenom rasporedu centra, sve nedjelje u listopadu su neradne.
Lidl
Dvije Lidlove poslovnice radit će od 8 do 21 sat:
- Poljička cesta 37 – od 8 do 21 sat
- Ulica Nikole Tesle 16 A – od 8 do 21 sat
Tommy
Brojne Tommyjeve poslovnice bit će otvorene, a većina će raditi do 21 sat:
- Tolstojeva 32 – od 7 do 21 sat
- Trg hrvatske bratske zajednice 4 – od 7 do 21 sat
- Varaždinska 3 A – od 7 do 21 sat
- Grge Novaka 1 – od 7 do 21 sat
- Dubrovačka 1 – od 7 do 21 sat
- Velebitska 121 – od 7 do 21 sat
- Bušićeva 8 A – od 7 do 21 sat
- Put Brodarice 6 – od 8 do 21 sat
- Mejaši 33 – od 7 do 20 sati
Konzum
Dio Konzumovih trgovina radit će prema skraćenom nedjeljnom rasporedu:
- Vladimira Nazora 22 – od 8 do 13 sati
- Table 33 – od 8 do 13 sati
- Alojza Stepinca 41 – od 8 do 13 sati
- Put Stinica 1 – od 8 do 14 sati
- Kukuljevićeva 16 – od 7 do 12 sati
- Kijevska 7 – od 7 do 12 sati
Spar i Interspar
Otvorene će biti i sljedeće poslovnice:
- Spar, Boškovićeva 24 – od 8 do 20 sati
- Spar, Poljička cesta 2/1 – od 8 do 14 sati
- Interspar, City Center one, Vukovarska 207 – od 8 do 21 sat
Ribola
Kupnju će biti moguće obaviti i u više Ribolinih trgovina:
- Šibenska 59 – od 7 do 20 sati
- Ante Starčevića 26 – od 7 do 20 sati
- Gat Svetog Duje 1 – od 7 do 21 sat
- Mostarska 34 – od 7 do 21 sat
- Jeretova 12 – od 7 do 20 sati
- Jobova 1 – od 7 do 21 sat
- Radnička 1 – od 7 do 20 sati
- Ruđera Boškovića 10 – od 7 do 21 sat
Studenac
Pojedine trgovine radit će i do kasnih večernjih sati:
- Slavićeva 15 – od 7 do 22 sata
- Mažuranićevo šetalište 53 A – od 7 do 22 sata
- Mostarska 83 – od 6:30 do 21 sat
- Trondheimska 2 – od 7 do 21 sat
- 141. brigade 1 B – od 7 do 21 sat
Radno vrijeme trgovina može se naknadno promijeniti, stoga se građanima preporučuje da prije odlaska u kupnju provjere informacije za željenu poslovnicu.