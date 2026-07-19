Evo koja će Hrvatska biti na novoj FIFA-inoj ljestvici

FIFA, krovna svjetska nogometna federacija, u ponedjeljak 20. srpnja objavit će novi poredak reprezentacija. Hrvatska je na Svjetsko prvenstvo došla kao 11. reprezentacija svijeta, a sada će nazadovat za dvije pozicije te će pasti na 13. mjesto.

Hrvatska je turnir završila s dvije pobjede i dva poraza. Izabranici Zlatka Dalića svladali su Panamu (1:0) i Ganu (2:1), dok su izgubili od Engleske (2:4) i od Portugala (1:2). Hrvatska je tako Mundijal zaključila porazom u šesnaestini finala, čime nije uspjela ponoviti rezultate s prethodna dva SP-a, srebro 2018. te broncu 2022. godine, piše Index.

Kakav je poredak?

Večerašnje finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske odlučit će koja će reprezentacija biti prva na sutrašnjoj ljestvici. Argentini je za zadržavanje prvog mjesta dovoljno da ne izgubi u 90 minuta, dok je Španjolskoj potrebna pobjeda.

Francuska i Engleska zadržale su treće i četvrto mjesto na kojima su bile prije početka turnira, dok Top 5 zaokružuje Brazil. Maroko je šesti, a u Top 10 su još i Portugal, Belgija, Nizozemska te Meksiko, koji je doživio skok od četiri mjesta zahvaljujući četiri pobjede i plasmanu u osminu finala SP-a.