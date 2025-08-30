Evo kakvo je stanje spašenog dječaka s Korčule. Pilot opisao dramatičnoj akciju leta do Splita

Unatoč velikom nevremenu, helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros je prevezao dijete s Korčule u Split. Bila je riječ o hitnom prijevozu - poletio je iz Divulja prema otoku oko 8 i 30. Na helidromu Blato na Korčuli posada je preuzela maloljetno dijete u pratnji majke i dva člana medicinskog tima, te su potom sletjeli u Split oko 9 i 30, gdje je dječak predan medicinskim službama.

Iako se sve odvijalo brzo i precizno, let je, dodaju u MORH-u, bio sve samo ne jednostavan.

Iz splitske bolnice nema službenih detalja o stanju dječaka, no kako doznaje RTL dječak nije u jedinici intenzivnog liječenja što znači da je stabilno.

U Divuljama je reporterka RTL-a Danas Dragana Eterović razgovarala s pukovnikom Stjepanom Stepićem, pilotom i zapovjednikom 395. eskadrile transportnih helikoptera.

Koliko su bili komplicirani uvjeti, a koliko je bio težak let do Korčule i natrag do Splita?

Tijekom zaprimanja zahtjeva za hitni zračni medicinski prijevoz, detaljno sam provjerio vremenske prilike i vidio da je meteo složen, ali siguran. Akciju je izvršila iskusna posada obučena i opremljena za letenje u svim meteorološkim uvjetima, danju i noću. Let do Korčule je bio normalan.

Vidjeli smo da se fronta iz Italije približava brže nego što je bilo prognozirano, a po dolasku na helidrom Blato nas je potpuno zatvorilo. Počela je jaka kiša i jaki vjetar i meteo se jako pogoršao. No, cijelo vrijeme let je bio siguran i nije bilo ugroze sigurnosti letenja. Onda smo se požurili prema Firulama kako bi što prije otišli iz zone nepovoljnih vremenskih uvjeta te smo morali smanjivati visinu jer nam je podnica cijelo vrijeme leta smanjivala, bilo je kiše. Kad smo došli na Firule više nije bilo nikakvih problema, a nakon dolaska u Divulje bili smo sretni jer je let sigurno izvršen, a pacijent je na sigurnome i zbrinut.

Jeste li se premišljali da odustanete od leta kad vas je zatvorila fronta na Korčuli?

Nije bilo premišljanja ni u jednom trenutku. Posada je izuzetno iskusna i opremljena za ovakve zadaće. Htjeli smo što prije pacijenta ukrcati u helikopter i maknuti se iz zone fronte, jakog vjetra, niske podnice i kiše.

Morali ste zaobilaznim putem?

Malo smo morali zaobilaziti Hvar, kao i Brač. Ali zadaća je cijelo vrijeme bila sigurna. Napomenuo bih da nekad dobijemo zahtjev za takve zadaće kad su vremenske prilike nepovoljne nakon čega donosimo odluku da ne prihvaćamo zadatak ili čekamo da se vrijeme poboljša pa idemo na izvršenje. Sigurnost letenja nam je bitna kao i sigurnost posade i putnika.

Koliko ste ovo ljeto imati zahtjeva za medicinskim intervencijama?

Ovo mso ljeto imali sedam zahtjeva za hitni zračni medicinski prijevoz. Jedan dio zadaća radimo zajedno s kolegama na Lučkom. Primjerice, mi idemo do Dubrovnika po pacijenta, a oni ga iz Divulja voze za Zagreb. Bilo je zadaću tijekom dana, ali i po noći, no tehnika nas sluša. Posade su motivirane, opremljene i obučene te jedva čekaju izvršiti bilo koju zadaću koju dobiju.

Nisu tu samo medicinski letovi, surađujete i s Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS). Uspijete li odgovoriti na sve te zahtjeve?

Uspijemo. Nalazimo se na lokaciji 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu tijekom cijele godine, danju i noću. Prihvaćamo sve zadaće ako su vremenski uvjeti dobri. Pomažemo civilnim institucijama, što uključuje hitni medicinski zračni prijevoz poput ovog danas, ili traganje i spašavanje za osobama, i sve druge zadaće od izviđanja do gašenja požara.