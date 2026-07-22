Evo kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcima, ne razumijem te ljude"

Razočarani turisti objavili su snimku iz Baške Vode na kojoj pokušavaju naći parkiranje, samo da bi ih, poput galebova, preplavili razni dileri parkirnih mjesta. I dok su ostali nudili parkirno mjesto za 15 eura, jedan od njih ponudio je parkiranje za 10 eura.

Turisti su prihvatili njegovu ponudu, parkirali se, "raspakirali 100 stvari jer je bilo i djece", kaže autor objave, samo da bi im tamošnji glavni i odgovorni pružatelj usluga parkiranja odbio naplatiti 10 eura i inzistirao da je cijena ipak 15, piše Dnevnik.hr.

Turisti su se na kraju preparkirali, a u objavi su naglasili da nije stvar u 5 eura već u nepristojnosti i lažima. Objava je izazvala brojne komentare pa su tako gledatelji komentirali: "Dobro da sunce i zrak ne naplaćuju", "Jedan drugom ruše cijenu", "Pozovite policiju koja treba zvati inspekciju, ovo je krađa", "Pa rekao je 10 €! Au, koji lopovluk!", "Ne bi mu iz principa dala 15 € kad je tako bezobrazan", "Bagra…", "Kako su ljudi postali bezobrazni, jadni, sebični… nevjerojatno!